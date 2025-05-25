世壯運慢壘「雙北大戰」 台北贏了

台北市長蔣萬安（前排左二）、新北市長侯友宜（前排右二）率局處首長，昨進行壘球雙北大戰。（記者甘孟霖攝）

2025/05/25 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會賽事激戰正酣，昨於台北市觀山棒球場上演一場慢速壘球「雙北大戰」，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜各自率領局處首長對決。歷經三局廝殺後，由台北隊九比三擊敗新北隊。蔣萬安說，團隊精神很重要，也要發揮運動家精神全力拚戰；侯友宜表示，雙北市府以球會友，享受這場比賽後，在市政建設更攜手合作，世壯運也一定辦得漂亮又成功。

昨日賽事在綿綿細雨中登場，新北市啦啦隊陣容盛大，喇叭、鑼鼓聲喧天；首局新北隊先攻，侯友宜擔任一棒開路先鋒，靠著接連安打上壘，不過最終跑壘時在三壘遭到蔣萬安觸殺出局。

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兩市長率領局處首長對決

攻守轉換，侯友宜擔任先發投手，蔣萬安擔綱第一棒，等待幾球以後相中接近腰帶位置的進球，揮出中間方向一壘安打，隨即新北隊調動守備位置，侯友宜轉一壘手。

首局雙方有來有往，二比二坐收，第二局台北市打出六比○大局，第三局新北市苦追未果，最終台北市九比三獲勝。

蔣萬安本次擔綱三壘手，他賽前喊話當然有信心，也提及自己大學時打過系上棒球隊，對於棒壘球頗熟悉，這次重新拾起手套、球棒，最重要是和同仁一起練習、比賽。

今將再戰拚公開組金牌

他也說，因為身體疲勞在肩膀、背、腰各部位還是貼著痠痛貼布，也感謝家人的支持，雖然肌肉還是有點痠痛，但一定會發揮運動家精神，全力拚戰。

侯友宜說，很享受這場比賽，過程中首長全員出動，尤其女性首長用身體擋球的勇氣可嘉，能夠跟台北市比一場，都是交朋友，雙北一起合作、一團和氣，好好享受這場比賽後，在市政建設更攜手合作，雙北世壯運一定辦得漂亮又成功。

世壯運慢壘四十五歲以上混合公開組僅雙北市首長隊報名，兩隊今將再度對決，台北市隊昨已先搶下一勝，如獲勝將奪得公開組金牌。

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