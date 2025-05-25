《北市》YouBike違規記點「做半套」 交大取締無法納入

2025/05/25 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安推動YouBike前卅分鐘免費，民眾使用次數提升，會員突破四三四萬，去年騎乘次數達六五四四萬次；不過YouBike騎乘違規亂象也同步加劇。台北市議員汪志冰指出，北北桃二○二四年七月實施記點新制，記點達標將停權，但交通大隊取締民眾騎YouBike酒駕等各項違規，並無法同步轉至交通局記點系統，批評只是做半套。

僅能罰錢 不會停權 將發函警署

交通局長謝銘鴻說，礙於警政署規定，警察局的職權範圍沒有辦法記錄YouBike車號，僅能透過道路交通管理處罰條例罰錢，會跟警局一起跟中央再建議，讓警察局執法的PDA能夠容許記YouBike車號；交通大隊大隊長陳立祺也說，北北桃都碰上這個問題，會再發函警政署請示。

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台北市現有二．五萬多輛YouBike，去年二月推出前卅分鐘免費政策，七月起北北桃共推違規記點制度，針對騎乘騎樓、闖紅燈等行為記點，一年內達三點將被停權十四天、七點停權一年，酒駕或毒駕則直接停權兩年。

汪志冰指出，新制上路截至今年四月，僅十個月時間，交通局共累計取締YouBike違規三六八一件，是前年同時期七三三件約五倍，這與負責取締記點的交通助理員人數增加至四人有關，最多違規樣態是「行駛騎樓或非人車共用人行道」，佔九十八％。

但根據交大統計資料，同時期取締包含YouBike、自行車及電輔自行車違規件數為三六七四件，其中YouBike共七九○件、佔廿二％，為數不少；以違規樣態來看，第二名的「酒駕」，共有五七二件，YouBike佔二○七件、約卅六％，這些人被道交條例罰錢，卻沒因此被停權。

汪志冰點出，警察局、交通局資訊整合出問題，警方取締酒駕後並無法將個案整合至交通局系統記點，進而停權行為人，形同只做半套。建議交通局與交大建立跨機關通報機制，共享違規數據，確保警方舉發案件能即時納入記點系統。

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