《北市》同路不同調 機車騎內線「忽可忽禁」

北市忠孝東路七段發生已經塗銷的內線禁行機車標線，被重新「補繪」上去，被發現後又塗銷的狀況。（北市議員李明賢辦公室提供）

2025/05/25 05:30

忠孝東路1到7段有的禁止、有的開放 議員批讓騎士無所適從

〔記者林承鴻／台北報導〕機車路權團體長期爭取開放機車騎內線車道及取消強制性兩段式左轉，不過橫跨台北市中正、大安、信義、南港區的忠孝東路卻出現「同一條路不同規定」，一到五段都有路段內側禁行機車，六、七段則開放；甚至有偷偷掛回待轉牌的狀況。台北市議員李明賢批評是道路平權走回頭路，讓騎士無所適從。台北市交通局長謝銘鴻表示，會完整檢視整個路段，並承諾未來待轉牌只減不增。

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李明賢︰道路平權走回頭路

李明賢說，台中、台南等縣市都陸續開放或擴大機車免強制待轉，台北市忠孝東路七段五二七巷日前卻被偷偷掛回待轉牌；而忠孝東路七段道路銑鋪，也發生已經塗銷掉的內線禁行機車標線被重新「補繪」上去，被發現後又塗銷的狀況。

交通局長︰將完整檢視路段

對此，台北市交通管制工程處處長張建華回應，因今年業務分工調整，業務銜接上有疏忽沒有交接好，現在已經拆掉了，道路銑鋪若有違反規定會依合約規定處理。李明賢痛批，交工處把責任推給廠商或業務交接疏失，根本就是在推託。

台灣機車路權促進會理事羅宜指出，路面銑鋪復舊工程常常都會出錯，指交通局現場督導、驗收有很大加強空間，相關單位不應每次都說不小心，他表示，施工單位一定是依照某個東西施工，可能是某個圖面更改設計的時候沒有更新到。羅宜認為，交通局以及相關局處應有整合平台，確保施工復舊不會出問題。

免強制待轉 今年僅新增一個路口

李明賢指出，忠孝東路內側車道有的開放有的不開放機車行駛，機車騎士無所適從。李明賢說，台北市三車道以上機車免強制待轉，主要集中在二○二三、二四年開放，今年到目前僅新增開放一個路口，進度趨緩，顯示交通局內部保守勢力依舊強大。

扯！禁行塗銷重繪 被發現又塗銷

交工處補充，考量市區部分路段臨停需求較高、公車停靠進出頻繁或專用道起迄端變換車道等因素干擾，採個案評估辦理開放三車道以上道路內側車道機車通行，並一併檢討開放機車直接左轉。其中，忠孝東路六段及七段已於今年一月取消內側禁行機車管制措施。

北市忠孝東路六段與陸軍後勤指揮部路口，機車須兩段式左轉。（記者林承鴻攝）

北市忠孝東路六段與東新街口，機車可直接左轉。 （記者林承鴻攝）

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