機師人力荒》交通部下修檢定年齡 放寬高齡機師執勤

航空機師缺人！交通部下修檢定年齡，高齡機師執勤也放寬。圖為我國籍航空華航、星宇飛機。（記者吳亮儀攝）

2025/05/25 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕航空業面臨缺人及機師調度問題，交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，放寬民航運輸駕駛員的申請檢定年齡，從現行的廿三歲下修到廿一歲、商用駕駛員從廿歲下修到十八歲。另外，也放寬逾六十歲的高齡機師可兩名以上共同執勤，但機師年齡仍規定不得超過六十五歲。

逾60歲機師 可兩名以上共同執勤

自武漢肺炎疫情後，航空業缺人力，特別是機師，而近年航空業復甦，航空公司購買大量新飛機，機師人力更吃緊。兩家龍頭國籍航空華航、長榮經常招募機師，也開出優渥待遇。交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，鬆綁年齡限制等規範，與國際民用航空組織（ICAO）規範相同。

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目前規定，我國機師年齡不得超過六十五歲，六十歲以上駕駛員每四個月需體檢一次並合格，與ICAO相同。不過，我國另外有規範相對嚴格，如ICAO規定二名以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，駕駛員年齡都可大於六十歲，我國則規定國際線駕駛員僅可有一名逾六十歲。其他ICAO規定，商用駕駛員、多組員飛機駕駛員應年滿十八歲，我國規定應年滿廿歲。ICAO規定民航運輸駕駛員應年滿廿歲，我方規定應年滿廿三歲。

而民航局經觀察主要國家法規執行情況後，預告修改我國規範與ICAO相同。交通部說明，因應國際作法及實際業務需求，參酌國際民用航空公約及歐洲聯合航空安全法規，擬具修正草案，外界有任何意見或建議，可在公告後六十天內，向民航局陳述。

華航表示，對修法樂見其成，這將有助於紓解航空人力問題，同時確保飛航安全與國際標準接軌。未來華航將依據新的規定調整內部作業與人力規劃，確保營運穩定。

長榮航空對於交通部及民航局與時俱進和國際接軌的作法樂見其成，對實際業務運作需求助益良多，亦將會配合辦理。

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