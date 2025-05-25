國產水果好貴》產業團體：有合理利潤 才能吸引青農投入

國內水果價格走揚，除氣候因素外，第一線產業團體認為和水果整體生產面積下降、果農人力老化陸續退休、無人接手廢園等有關，要讓農民有合理利潤，才有機會吸引青年投入栽種。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2025/05/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內水果價格走揚，除氣候因素外，第一線產業團體認為和水果整體生產面積下降、果農人力老化陸續退休、無人接手廢園等有關，果農坦言，消費者可能將迎接國產水果價格高貴的年代來臨，但讓農民有合理利潤，才有機會吸引青年投入栽種。

擔任台灣省青果運銷合作社理事主席、本身家族三代種香蕉的余致榮表示，從去年底迄今，國產水果價格一路走高，除颱風、連續低溫等天氣因素外，部分半年就可收成的水果如芭樂、紅龍果等價格持續在高檔。

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余致榮認為，國內水果實際生產量有下滑，過去即使遭遇颱風等天災，水果在相對高點價位通常不會超過半年，「當然隨人口減少水果需求量有下降，但實際生產果園面積下降速度比預期來得更快更急。」

老農退休速度 遠超青農加入時程

余致榮指出，果農年齡老化是一大問題，實際到農村，果園經營農業主力仍以五、六十歲以上的農民為主，甚至很常看到七、八旬的老農持續在果園勞作，「果農常做到真的不能再做，雖然不想看到果園荒廢，但真的心有餘而力不足。」

余致榮表示，雖然近年有部分青年投入栽種水果，但老農退休速度遠超過新血青農投入的速度，另對青農來說，栽種面積若未到一定規模，收益也難以支撐養家。

余致榮指出，過去農政單位調節產銷，其中台糖出租土地控管的十九項敏感作物或平地造林就是管控產銷手段之一，但隨人力、栽種面積等都減少，他認為政府或可放寬敏感作物的品項與栽種面積，讓部分果品可集中生產降成本。

隨國產水果價格走揚，低價進口水果搶市。農糧署副署長陳啟榮表示，國產水果新鮮且碳足跡低，仍有競爭力，這幾年開發的釋迦果酒、文旦柚子酒、水果吸凍等都獲好評，也持續透過冷鏈維持水果品質、降低耗損，外銷部分鼓勵契作契銷。

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