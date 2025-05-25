極端氣候衝擊 夏季水果產量腰斬

受到氣候因素影響，今年台南山區芒果出現大量「空包彈」，嚴重衝擊產量。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/25 05:30

芒果、木瓜、釋迦、梨、檸檬、鳳梨遭殃 甚至僅剩往年3成

〔記者吳俊鋒、歐素美、羅欣貞／綜合報導〕受到極端氣候影響，台灣水果王國威名遭受威脅，水果產量腰斬消息頻傳，包含芒果、釋迦、木瓜、梨、檸檬、鳳梨皆遭殃，有的水果甚至僅往年的廿、卅％的產量，導致消費端近期購買水果價格高漲，但對農民來說，「有行情、沒產量」，也是無奈。

請繼續往下閱讀...

玉井愛文估剩3成 歸仁釋迦不開花

台南市盛產芒果，楠西、玉井與南化栽種面積將近五千公頃，一年一收，但今年芒果產量銳減，市場主力品種「愛文」最嚴重，估剩三成。玉井區農會果樹產銷第卅三班長賴永坤說，今年春節後持續低溫，芒果雖開花卻出現大量空包彈，價格將飆漲，有些農民見採收無望，已提前修剪植株或矮化，「放棄今年、期待明年」。

南化區農會總幹事溫進添推估，今年供貨給電商的芒果產地批發價每公斤恐達兩百元。楠西災情更嚴重，農會總幹事郭富文查訪，預估產量不到三成。

台南歸仁是國內西部釋迦的重要產區，也疑氣候因素影響，高比例植株迄今不見開花、結果，有的「崩葉」、「敗根」死掉，恐嚴重衝擊今年收成。農糧署、農改場等相關單位已至歸仁區重要釋迦產地崙頂里會勘，了解災情。

木瓜飆天價 卻沒水果可賣

而四季都可採收的木瓜，整體產量也減少，台南山上區青農張雅柔提到，去年連續颱風豪雨，果樹嚴重折損，每台斤批發一度飆至六十元以上，但沒水果可賣，十分無奈。

赤星病肆虐 高接梨減產兩成

台中市梨種植面積達三三○○多公頃，以溫帶梨及高接梨為主，今年一、二月低溫，造成著花不良或著果率偏低，損害率達農業天然災害救助標準，申請金額逾六千萬元，不料又逢「赤星病」肆虐，台中市梨之鄉休閒觀光發展協會理事長徐正識表示，高接梨恐減產兩成。台中市石岡區農會總幹事張東海指出，梨赤星病今年侵襲果實，將導致次級品增多減產。

屏東鳳梨果實偏小 減產兩成

屏東縣鳳梨產期每年二月至六月，種植面積三四八二公頃，占全台三十二％，年產量十一萬六千多公噸，面積與產量均為全國第一，但屏縣銀獅合作社理事主席、鳳梨青農許嘉容表示，今年採收的鳳梨約在去年九月、十月種植，遭遇三個颱風，加上氣候忽冷忽熱，今年鳳梨果實偏小、產量減少，往年五月每天可採收一個貨櫃外銷，目前一週僅採收到兩貨櫃，整體恐減產兩成。

九如檸檬 減產五成以上

屏東縣可全年生產檸檬，種植面積一七三一公頃，占全台七成居冠，年產量二萬五千多公噸。但今年初溫差過大，著果率低與落果，九如鄉農會表示，估減產五成以上，目前產地價每台斤約六、七十元，但量不多。

七十一歲農民吳朝輝說，一串枝條過去可結五、六顆，現在只剩兩、三顆，四分地正常年收五萬台斤以上，但一月至今收不到三千台斤，種檸檬逾十二年首次碰此慘況。

因感染赤星病，高接梨外觀受嚴重影響。（記者歐素美攝）

屏東縣九如鄉農民吳朝輝（右）表示，今年檸檬產量嚴重銳減；左為持續關注檸檬農損的九如鄉農會總幹事龔泰文。（記者羅欣貞攝）

受氣候影響，屏縣今年鳳梨產期會延長到六月初。（記者羅欣貞攝）

國產主要水果價格表（資料來源：農糧署整理：記者楊媛婷）

今年芒果嚴重減產，套袋量顯得稀疏，不見以往滿山白點的盛況。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法