水果好貴 消費者嚇退論顆買 農糧署提高溫網室栽培補助 盼穩定產量

國產主要水果價格

2025/05/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年以來，國產水果價格節節高升，香蕉、芭樂漲幅翻倍，市售價格高貴，消費者不再論斤，只敢論根、論顆買。農糧署指出，果價上揚是因水果多為一年期生長，受去年颱風和年初連續寒流影響，多品項收穫減少，如芒果產量恐僅常年的三到四成，為因應極端氣候挑戰，將擴大推動果樹溫網室栽培。

因氣候減收 香蕉、芭樂價格飆漲

台灣有水果王國美名，但受氣候影響，今年水果價格持續高檔，依台北批發市場統計，今年三月到五月的鳳梨、芭樂、香蕉，都比去年同期價格漲卅％以上，到貨量則比去年同期減少，農家無奈直呼：「有行情、沒產量！」

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農糧署副署長陳啟榮表示，國內水果栽種週期多為一年一收或半年一收，受去年颱風與年初連續低溫影響，產量受衝擊，其中芒果授粉期因氣候致著果率偏低，今年產量估僅常年的三到四成，梨子、鳳梨等也減產約一成，春季低溫也使檸檬夏果產期延至七月中下旬，價格也恐上揚。

為穩定產銷，陳啟榮指出，果樹產值高但栽培期長，除鼓勵農民投保農業保險，也會協助農民逐步更新抗逆境品種，再搭配推動擴大果樹溫網室栽培，加強農業韌性。

但溫網室建設成本高，一分地要價一二○萬元起跳，攤提成本恐要四年以上，讓農民卻步。對此，陳啟榮表示，今年三月後提高溫網室補助標準，且不限栽培果樹種類，西部補助五十％，東部與原民及離島補助各為六十％、六十五％，也提供低利率農貸。

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