文化路夜市提前設攤 警方取締17件

2025/05/24 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市文化路夜市觀光人潮多，市府建設處今年二月起，推行假日車輛管制時間自晚間七點提早到六點，文化路攤商每天下午五點起可設攤販售，建設處會同警方不定期取締違規設攤攤商，今年以來開罰十七件，依道路交通管理處罰條例，處以一二○○元以上二四○○元以下罰鍰。

建設處長田長沛說，為提昇文化路夜市旅遊品質，每晚七至十一點，管制車輛進出中正路至民族路區域，二月起試辦週末與連假管制時間為晚間六至十一點，攤商可設攤時間每天下午五點至隔天早上六點，本月起正式實施。

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此外，針對未依指定時段及違規占用道路營業的攤商，建設處聯合警方不定期取締開罰。

議員蔡坤叡昨總質詢說，民眾反映，指部分攤商提早於下午二、三點到文化路夜市擺攤，已影響周圍交通，本月廿日他總質詢時要求建設處依相關規範管理違規攤商，後來竟接獲不明人士來電說「你若沒有處理好，我整組人來包圍你的服務處」等威脅語句，要求建設處查明。

田長沛回應，文化路夜市需民眾共同遵守道安及秩序，若有人轉達蔡議員要求建設處加強管理，造成攤商誤會，將再向攤商加強說明。

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