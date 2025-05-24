嘉義縣市6學子 獲總統教育獎

新港藝高陳柏呈。（嘉義縣府提供）

2025/05/24 05:30

學習障礙類特教生莊凱丞 捐出15萬獎金助偏鄉學生

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「二○二五總統教育獎」揭曉，嘉縣有五名學生獲獎，嘉市有一名學生獲獎。其中，嘉縣民和國中莊凱丞為學習障礙類特殊教育學生，他獲悉得獎後，毅然決定將十五萬元獎金捐給台積電青年築夢計畫「學習無分別，科學無障礙」科學營，希望幫助更多出身偏鄉的學習障礙學生。

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莊凱丞 原住民族雲端科展獲獎

莊凱丞住在阿里山鄉山美部落，為克服學習障礙，他沒有自暴自棄，更努力突破自我，多次參與科學競賽，去年參加原住民族雲端科展獲獎；他說，有感於學障學生讀書不易，決定捐出獎金給學障科學營，讓更多孩子看見生命的可能性。

莊宇僑 今年全中運角力二連霸

東石高中莊宇僑由外公外婆照顧，從接觸角力運動找到興趣，上課與訓練外，打工分擔家計，今年全中運奪金完成二連霸，六月將代表台灣前往吉爾吉斯參加國際賽事。

陳柏呈 擔任社長 展現領導力

新港藝高陳柏呈則由祖父母撫養長大，國中住校練習棒球，假日返家擺攤貼補家用，高中以來擔任班長、班聯會長及社會服務社長等，展現領導力。

董晏鈞 允文允武 競賽獲佳績

新港國中董晏鈞與母親相依為命，母親在廟前擺攤，她在攤位上讀書，學習表現優秀，允文允武，參加語文、書法競賽及田徑與弦樂團比賽都獲佳績。

汪麗晴 積極參與文化傳承活動

茶山國小汪麗晴住在阿里山茶山部落，家境清寒，年幼時父母離異，十歲時喪父，由姑姑與姑丈撫養長大，她成績優異，帶領學弟妹參與學校與文化傳承活動。

汪佑叡 疊杯賽奪佳績 為國爭光

嘉市育人國小汪佑叡罹患「先天後尿道瓣膜阻塞」，尿液無法從尿道排出，因回流到腎臟，須開造口，動過十餘次手術，須包尿布及導尿；校方表示，汪佑叡生性樂觀，認真學習，代表台灣參與競技疊杯比賽奪佳績，為國爭光。

新港國中董晏鈞。（嘉義縣府提供）

民和國中莊凱丞。（嘉義縣府提供）

東石高中莊宇僑。（東石高中提供）

育人國小汪佑叡。（育人國小提供）

茶山國小汪麗晴。（嘉義縣府提供）

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