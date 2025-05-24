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    全國跨距最大 虎科大風雨球場啟用

    虎尾科技大學光電風雨籃球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學光電風雨籃球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾科技大學斥資三千五百萬元整建光電風雨球場昨天啟用，不僅是全國跨距最大卅四公尺的風雨球場，中間更無落柱，可容納三座標準籃球場，且屋頂鋪設太陽能板，每年發電量逾六十七萬度。校長張信良指出，球場在宿舍區，將來學生運動不再受天氣限制，且具節能減碳效益，未來還會再於第三校區建置第二座風雨球場。

    中間無落柱 容納3座標準籃球場

    為提供學生優質運動場域，學校斥資整建學生宿舍區籃球場，把地板鋪面更新、建置遮雨結構、節能照明，且採鋼骨人字形屋頂架設計，中間無柱遮雨的開放空間，提升場地通透性與使用彈性，並具良好的排水與防雨功能，可供籃球、排球等運動使用。

    張信良表示，因應極端氣候、節能減碳，球場屋頂還鋪設太陽能板，設置容量三六一．六kWp，預估年發電量逾六十七萬度，所產生電力將售予台電，校方再透過光電設施導入，實踐綠能利用與能源循環。

    屋頂鋪太陽能板 年發電逾67萬度

    張信良指出，有了這座風雨球場，未來辦活動不再受天氣限制，且球場具節能減碳效益，學校未來還將在第三校區建置第二座風雨球場，提供學生更完善運動場域，維持身心健康。

    學生宿舍幹部委員會會長王志嘉表示，光電風雨球場外觀新穎，整體設計也貼近學生需求，無論白天或夜間，場地的照明與安全性皆大幅提升，讓學生能好好運動，生活品質也獲得提升。

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