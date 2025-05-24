國土署補助 褒忠中正路、東勢國中人行道改善

立委劉建國（左）說明褒忠鄉中正路人行道及周邊環境改善，可促進地方發展。（記者鄭旭凱攝）

2025/05/24 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕內政部國土署署長吳欣修應邀到雲林縣褒忠鄉和東勢鄉會勘，同意補助褒忠鄉及東勢鄉合計二千九百五十萬元，將分別設置平面式人行道，以保障行人安全。立委劉建國表示，希望持續為鄉親打造安全回家的路；立委丁學忠則向水保署爭取東勢鄉鎮玄宮及晉安府廟前廣場整建，獲得一千二百萬元補助。

劉建國：提升行的安全和優化市容

吳欣修應劉建國邀請到雲林縣會勘道路改善工程，並由雲林縣議員林文彬、顏嘉葦、蔡永富，以及東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名等人陪同，一行人昨天先抵達褒忠鄉中正路與自強路口會勘，聽取褒忠鄉公所有關「中正路人行道及周邊環境改善工程」簡報。劉建國表示，中正路是褒忠鄉的重要幹道，人行道的改善不僅能提升鄉親行的安全，也能優化整體市容環境，對於在地發展至關重要；吳欣修同意由國土署補助一千三百五十萬元進行改善。

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立體式人行道 影響機車及腳踏車進出

會勘隊伍隨後轉往東勢鄉東勢國中大門口，東勢鄉公所提出「東勢國中周邊道路及人行道改善工程」，希望提升學童通學及周邊居民的用路安全。劉建國表示，改善人行道能有效避免人車爭道，才能讓學童安心上下學；吳欣修同意由國土署補助一千六百萬元進行改善。

劉建國服務處主任林廉貴說，立體式人行道突出於路面，易影響機車及腳踏車進出走廊，新的人行道都將採取平面式設計，還可避免騎士誤撞突起的人行道而摔車；吳欣修表示，道路及人行道的改善不只讓民眾在路上行走更加安全，也方便民眾向店家消費，提升地方經濟活力，尤其能確保學童平安回家，國土署會全力支持各項道路工程改善計畫。

安南村兩座宮廟前廣場將全面翻新

另外，東勢鄉安南村鎮玄宮及晉安府廟前廣場年久失修、地面破損，造成當地居民活動安全的隱憂，丁學忠昨天邀集水保署南投分署長傅桂霖到現場會勘，獲同意補助一千二百萬元，丁學忠表示，兩座宮廟廟前廣場將全面翻新，提供民眾更好的休閒空間。

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