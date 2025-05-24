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    花蓮水璉消防分隊新建廳舍 明年底完工

    花蓮縣消防局水璉分隊於0403震災受損，將斥資1.2億餘元重建。 （記者游太郎翻攝）

    花蓮縣消防局水璉分隊於0403震災受損，將斥資1.2億餘元重建。 （記者游太郎翻攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣消防局救災救護第二大隊水璉分隊二○一四年七月成立後，長期借用化仁國中水璉分校舊址作為消防廳舍。去年○四○三強震廳舍嚴重受損，經花蓮縣政府與中華民國紅十字會簽署地震災後援建合作契約書，預計於現址新建專業消防廳舍及關設備，總金額一億一千二百九十八萬餘元，希望藉此強化東海岸的救災及防災靭性。

    縣長徐榛蔚昨下午在副縣長顏新章、縣府代理秘書長饒忠及消防局長吳兆遠陪同下，前往消防局水璉分隊廳舍新建工程用地現勘，並與建築師、工程師及中華民國紅十字會等，就廳舍規劃細部設計進行現場討論，期望新廳舍完工後，不但能提供消防弟兄優質值勤環境、強化地方防災能量，也能打造成在地特色地景。

    縣長徐榛蔚表示，期望消防局水璉分隊廳舍未來完工後，不但能夠承擔起救災及救護的量能，並增強東海岸的防災靭性，更期望能結合在地特色，成為東台灣海岸線的新興景點，水璉分隊廳舍新建工程規劃設計中，預計將於今年下半年開工、明年底前完工。

    花蓮縣消防局指出，水璉分隊整體建物現行規劃為三層樓建物，一樓規劃救災救護車輛用車庫、著裝室、除汙室、清洗裝備器材空間、救護耗材、裝備器材儲藏室、空氣灌充及空氣呼吸器儲放室、分隊值班室、辦公室、廚房、餐廳及儲藏室；二樓為備勤室、曬衣空間、健身房、會議室、儲藏室及茶水間；三樓則為儲藏室。

    花蓮縣消防局救災救護第二大隊水璉分隊於隊二○一四年七月四日成立，長期借用化仁國中水璉分校舊址作為消防廳舍。去年○四○三花蓮強震導致廳舍嚴重受損，迫切需要重建。去年六月廿八日花蓮縣政府與中華民國紅十字會簽署○四○三地震災後援建合作契約書，預計於現有化仁國中水璉分校用地新建廳舍，總金額一億一千二百九十八萬餘元。

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