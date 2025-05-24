92歲灣生嬤 代亡姊訪花女尋根

田中洋子阿嬤（左二）仔細觀看學校提供的珍貴日治時期學籍簿。 （記者花孟璟攝）

2025/05/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕九十二歲田中洋子阿嬤昭和八年（一九三三年）在台東出生，透過定居台灣日本友人、通譯藤樫寛子協助，回到台灣尋找家人在花蓮、台東生活的點滴，前天到台東戶政所請領戶籍資料，昨天代替已故的大姊、二姊走訪母校花蓮女中，見到校方保存完整的日治時期學籍資料及照片，讓洋子阿嬤直呼「如果姊姊看到這些，一定會非常開心」！

田中洋子住在日本大阪，廿一日與孫女來台，先回到出生地台東走訪，到戶政事務所請領日治時期戶籍謄本，昨搭火車到花蓮，除了前往花蓮港看海，下午由文史工作者葉柏強陪同，代替已故的大姊敏子、二姊昌子訪問母校花蓮女中。

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通譯藤樫寛子說，洋子阿嬤是七個小孩的老么，出生在台東太麻里，父親端喆富吉在太麻里擔任警察，後轉任總督府中央研究所雇員，退休後曾受製藥公司延攬，在台東協助金雞納樹的栽培，供應瘧疾藥物奎寧的原料。

日籍校友的妹妹來訪，包括花女校長詹滿福、花女校友會理事長議員楊華美、校友會陳文燕老師等熱情接待，校方還將端詰敏子、端詰昌子的學籍簿、畢業資料複印檔案贈送給阿嬤當禮物。

洋子阿嬤說，經過八十多年時光，學籍資料竟然都還在非常驚訝，她也說，早期台東沒有高女，因此大姊敏子、二姊昌子才會到「花蓮港高等女學校」住校就讀，「如果姊姊們還活著，親眼看到這些資料一定會非常高興」！

田中洋子說，她沒有住過花蓮，但一直很想來，因為她在台灣的最後回憶就是從花蓮港搭船回到日本，如果身體還行，希望明年可以再回台灣，珍貴的學籍資料將送給兩位姊姊的子女作為紀念。

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