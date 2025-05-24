為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱愛卡巴迪 陳詩涵獲總統教育獎

    陳詩涵榮獲總統教育獎。 （世界展望會提供）

    陳詩涵榮獲總統教育獎。 （世界展望會提供）

    2025/05/24 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕「是卡巴迪運動改變了我！」二○二五總統教育獎廿二日公布名單，得獎的陳詩涵來自花蓮偏鄉部落，為太魯閣族、布農族混血兒，就讀海星中學體育班的她由單親媽媽撫養大，為了不讓媽媽擔心，她不但投注熱情與努力在最喜歡的卡巴迪運動，入選二○二六名古屋亞運卡巴迪培訓隊，成績更保持班上前兩名。導師莊琇蓉說，消息傳到花蓮，媽媽也非常高興！

    來自花蓮偏鄉部落 努力訓練感動媽媽

    陳詩涵在美崙國中一年級時接觸卡巴迪運動，媽媽擔心她受傷一度反對，但她用努力感動媽媽，不僅六年來堅持訓練不怕苦，更兼顧功課，成績保持班上前兩名，也替自己爭取到獎學金，國中階段參加全中運曾獲得國女組第一名成績，海星高中教練到美崙國中挑選選手時，一眼就看中陳詩涵的好表現，延攬進入海星中學體育班。

    比賽屢摘金 備戰明年名古屋亞運

    陳詩涵是海星中學卡巴迪校隊的主力，二○二三年參加總統盃全國卡巴迪錦標賽勇奪高女組冠軍，今年參加全國中等學校運動會率隊也榮獲高女組第一名，更入選二○二六年第廿屆名古屋亞洲運動會的卡巴迪國手培訓隊，二月已到國訓中心報到，獲獎後開心地說「一路走來的辛苦，都是為了以後更好的自己」。

    總統教育獎獲獎消息發布時她雖不在花蓮，但教練亓玟心、張致瑋、楊旻恩及導師莊琇蓉都為他高興。莊琇蓉說，陳詩涵原本個性沉默寡言，但因卡巴迪運動學習到團隊默契的重要，更成為全隊重要的精神領袖，今年已透過大學特殊選才管道，錄取國立台東大學體育學系，之後就安心備戰明年亞運，今年七月也將代表台灣參加世界賽。

    陳詩涵透過重量訓練鍛鍊肌肉，努力備戰明年亞運。 （世界展望會提供）

    陳詩涵透過重量訓練鍛鍊肌肉，努力備戰明年亞運。 （世界展望會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播