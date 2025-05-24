熱愛卡巴迪 陳詩涵獲總統教育獎

陳詩涵榮獲總統教育獎。 （世界展望會提供）

2025/05/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「是卡巴迪運動改變了我！」二○二五總統教育獎廿二日公布名單，得獎的陳詩涵來自花蓮偏鄉部落，為太魯閣族、布農族混血兒，就讀海星中學體育班的她由單親媽媽撫養大，為了不讓媽媽擔心，她不但投注熱情與努力在最喜歡的卡巴迪運動，入選二○二六名古屋亞運卡巴迪培訓隊，成績更保持班上前兩名。導師莊琇蓉說，消息傳到花蓮，媽媽也非常高興！

來自花蓮偏鄉部落 努力訓練感動媽媽

陳詩涵在美崙國中一年級時接觸卡巴迪運動，媽媽擔心她受傷一度反對，但她用努力感動媽媽，不僅六年來堅持訓練不怕苦，更兼顧功課，成績保持班上前兩名，也替自己爭取到獎學金，國中階段參加全中運曾獲得國女組第一名成績，海星高中教練到美崙國中挑選選手時，一眼就看中陳詩涵的好表現，延攬進入海星中學體育班。

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比賽屢摘金 備戰明年名古屋亞運

陳詩涵是海星中學卡巴迪校隊的主力，二○二三年參加總統盃全國卡巴迪錦標賽勇奪高女組冠軍，今年參加全國中等學校運動會率隊也榮獲高女組第一名，更入選二○二六年第廿屆名古屋亞洲運動會的卡巴迪國手培訓隊，二月已到國訓中心報到，獲獎後開心地說「一路走來的辛苦，都是為了以後更好的自己」。

總統教育獎獲獎消息發布時她雖不在花蓮，但教練亓玟心、張致瑋、楊旻恩及導師莊琇蓉都為他高興。莊琇蓉說，陳詩涵原本個性沉默寡言，但因卡巴迪運動學習到團隊默契的重要，更成為全隊重要的精神領袖，今年已透過大學特殊選才管道，錄取國立台東大學體育學系，之後就安心備戰明年亞運，今年七月也將代表台灣參加世界賽。

陳詩涵透過重量訓練鍛鍊肌肉，努力備戰明年亞運。 （世界展望會提供）

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