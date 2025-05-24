教育交流 蘇澳回訪石垣端節出發

宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市締結姊妹市今年屆滿30週年，石垣市師生上週造訪蘇澳體驗當地教育文化。（蘇澳鎮公所提供）

2025/05/24 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市締結姊妹市今年屆滿卅週年，雙方多年來積極推動市政、經貿及教育等交流合作，石垣市上週造訪蘇澳，蘇澳也將籌組四十人訪問團赴日，預計端午節假期出訪，進行締結以來第七度的深度之旅。

蘇澳鎮與石垣市歡慶卅週年，今年交流活動與內容更勝以往，展現對未來合作的高度重視；石垣市已於五月十七日至五月廿一日造訪蘇澳，由蘇澳學子及其家庭接待日方來訪師生，共同體驗地方生活及走讀文化小旅行。

請繼續往下閱讀...

蘇澳鎮公所為促進雙邊學生互訪交流，鎮長李明哲將親自率隊，帶領包括岳明國民中小學、文化國中、南安國中、南安國小、永樂國小、順安國中等六校師生，組成四十人訪問團，於五月卅一日至六月四日前往石垣市進行五天深度交流。

李明哲說，台日互訪活動不僅促進學生語言與文化理解，更培養國際觀與包容力，適逢姊妹市締結卅週年，期盼蘇澳鎮與石垣市持續深化合作，為下一代鋪設更多通往世界的橋梁，此次行程包含入班學習、家庭住宿、文化體驗及戶外教學等，讓師生融入當地生活教育環境，開拓視野、激發學習熱情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法