為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵延伸宜蘭 張勝德、陳文昌論戰

    高鐵延伸宜蘭，議長張勝德要求不要草率定案；民進黨議會黨團總召陳文昌盼議長不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。（資料照）

    高鐵延伸宜蘭，議長張勝德要求不要草率定案；民進黨議會黨團總召陳文昌盼議長不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。（資料照）

    2025/05/24 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局前天拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭規劃；議長張勝德昨拋出「加開說明會」等三點立場，並要求不要草率定案；民進黨議會黨團總召陳文昌質疑張勝德不支持高鐵？希望他不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。

    前天會議不開放採訪，會後張勝德拒絕受訪未發表看法；昨天他在臉書發文，「對於任何有利宜蘭的重大交通建設都表示歡迎」，由於很多民眾對於高鐵仍有不清楚地方，尤其針對路廊進入口頭城鎮及礁溪鄉，更是造成衝擊影響。

    張勝德認為鐵道局應該加開說明會，政策公開透明，消除民眾疑慮，不要草率定案，給宜蘭人多一點了解及說明，才是尊重民意的作法。他並提出三點立場，「加開說明會」、「宜蘭人的事由宜蘭人決定」、「讓鄉親充分了解各方案利弊，做出最好決定」。

    對此，陳文昌表示，高鐵延伸宜蘭經過多年討論，早就有興建共識，多數宜蘭人也表示歡迎，加開說明會讓縣民更清楚政策，他絕對支持，但「宜蘭人的事由宜蘭人決定」完全是煽動民粹說法，任何重大建設，不可能達到百分百的支持，「宜蘭人的事由宜蘭人決定」到底要怎麼決定？最後當然要相信專業，靠政府拍板定案。

    陳文昌指出，張勝德之前稱「不要用高鐵作選舉操作」，張是下屆宜蘭縣長國民黨熱門人選，現在看起來，他才是為了選舉以阻撓高鐵作選舉操作，極可能影響高鐵興建，重大建設可能就這樣沒有了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播