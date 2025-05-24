高鐵延伸宜蘭 張勝德、陳文昌論戰

高鐵延伸宜蘭，議長張勝德要求不要草率定案；民進黨議會黨團總召陳文昌盼議長不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。（資料照）

2025/05/24 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局前天拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭規劃；議長張勝德昨拋出「加開說明會」等三點立場，並要求不要草率定案；民進黨議會黨團總召陳文昌質疑張勝德不支持高鐵？希望他不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。

前天會議不開放採訪，會後張勝德拒絕受訪未發表看法；昨天他在臉書發文，「對於任何有利宜蘭的重大交通建設都表示歡迎」，由於很多民眾對於高鐵仍有不清楚地方，尤其針對路廊進入口頭城鎮及礁溪鄉，更是造成衝擊影響。

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張勝德認為鐵道局應該加開說明會，政策公開透明，消除民眾疑慮，不要草率定案，給宜蘭人多一點了解及說明，才是尊重民意的作法。他並提出三點立場，「加開說明會」、「宜蘭人的事由宜蘭人決定」、「讓鄉親充分了解各方案利弊，做出最好決定」。

對此，陳文昌表示，高鐵延伸宜蘭經過多年討論，早就有興建共識，多數宜蘭人也表示歡迎，加開說明會讓縣民更清楚政策，他絕對支持，但「宜蘭人的事由宜蘭人決定」完全是煽動民粹說法，任何重大建設，不可能達到百分百的支持，「宜蘭人的事由宜蘭人決定」到底要怎麼決定？最後當然要相信專業，靠政府拍板定案。

陳文昌指出，張勝德之前稱「不要用高鐵作選舉操作」，張是下屆宜蘭縣長國民黨熱門人選，現在看起來，他才是為了選舉以阻撓高鐵作選舉操作，極可能影響高鐵興建，重大建設可能就這樣沒有了。

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