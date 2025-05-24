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    東港進德大橋設行人庇護島 事故清零

    遊客拖著行李箱，走過行穿線的畫面，越來越多。 （記者陳彥廷攝）

    遊客拖著行李箱，走過行穿線的畫面，越來越多。 （記者陳彥廷攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港朝隆路因東琉航線而車輛來往頻繁，往與進德大橋的路口是事故熱點，東港鎮公所與屏東縣政府合作改善，並設置超大型庇護島。據統計，今年接近半年，並未發生事故，鎮公所將舉辦「工作坊」，希望所有用路人皆能更理解交通改善。

    進德大橋連通東港中山路及新園鄉鹽洲路，是東港溪最下游的橋樑，每日車輛往來頻繁，東港端與朝隆路為十字正交路口，往年因為上下橋的起伏大及碼頭車輛多，一直都是鎮內易肇事路段，去年共發生九件事故，多達十七人受傷，是鎮內名列第四的事故熱點。

    屏東縣政府及東港鎮公所為改善危險路口，向中央申請經費改善，並由鎮公所引入出身東港的交通標線專家繪製模擬圖，縣府也同意由鎮公所所提議的標線，去年底開始施工改善，今年春節前朝隆路上的人行道及停車彎等已繪製完畢，而與進德大橋交界處的「庇護島」，更是屏東除了屏東市外所擁有第一個如此大型的庇護島。

    「很高興從事故榜除名！」，東港鎮公所指出，此路口因為要搭船再加上進德大橋的紅橋拱，可說是對外地人的門面之一，在近期三峽、台南的重大車禍發生後，更讓人感受庇護島的設計是守護生命並讓車輛降速的設施。

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