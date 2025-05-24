枋山珍珠芒果連皮都能吃 意外爆紅

珍珠芒果意外爆紅，枋山果農大嘆是苦中作樂的無奈。 （記者蔡宗憲攝）

2025/05/24 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕讓屏東枋山鄉的「珍珠芒果」近期成為市場新寵，但這並非新品種，而是愛文芒果因授粉不完全而長不大的「合籽」芒果，果肉香甜、種子細小，甚至連皮都能吃。枋山果農董昱劭將這小巧芒果命名為「珍珠芒果」，原本只是試賣，卻意外引爆搶購熱潮，成為今年芒果產量銳減下的意外驚喜。董昱劭苦笑說，「這是苦中作樂，竟輪到小芒果登上舞台。」

董昱劭投入網室種植芒果多年，網室不僅抗風，還能穩定芒果品質。他利用蜜蜂授粉，但部分花朵因授粉不完全，結出僅三十至六十克的珍珠芒果，僅正常愛文芒果十分之一。這些小芒果果肉香甜不輸大果，連皮都可食用，獨特口感讓消費者驚艷。去年試賣成功，今年刻意保留珍珠芒果，沒想到市場反應熱烈，每公斤價格破百元，幾乎完售。

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然而，珍珠芒果的熱銷背後，卻是屏東愛文芒果產量的慘淡現況。去年多個颱風接連侵襲，加上寒害和極端氣候影響，屏東芒果產地包括枋寮、獅子及恆春半島等地，果樹開花率與結果率大幅下滑。

農民無奈表示，今年產量預估僅剩一至二成，不少果樹開花後只結出「空包彈」，甚至許多小果都成了珍珠芒果。農民感嘆，珍珠芒果雖受歡迎，但採收費工，且過多小果可能進一步壓縮正常芒果產量。

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