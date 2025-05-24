星空下的咖啡節 泰武3092打頭陣

泰武鄉公所昨天舉辦「星空下的咖啡節」。 （記者陳彥廷攝）

2025/05/24 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東母山北大武山標高三○九二公尺，泰武鄉公所推動「三○九二」品牌，其中就以知名的泰武咖啡打頭陣，昨天泰武鄉公所舉辦「星空下的咖啡節」，原民會主委曾智勇特地回鄉參加，在品嘗了馳名國內外的泰武咖啡後，直說「真的很香」。

部落重要產業 真的很香

屏東咖啡種植規模約兩百五十公頃左右，是全台數一數二大的咖啡種植地，產地集中於山區，近年已成為部落重要產業，不僅種植面積大，品種歷史可追溯自日治時期所引進的「阿拉比卡」中「鐵畢卡」品系。

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昨天活動開幕，泰武鄉公所邀請原住民族委員會主委曾智勇及相關單位一起在台上種下咖啡樹苖，大家也嘗試的搖起混搭在地特產的蜂蜜的咖啡，鄉長潘明福指出，泰武主要種植「鐵畢卡」品質優良，但國人對泰武咖啡的印象還不太深厚，相當可惜。

咖啡種來自80年老樹 品系純粹

潘明福說，北大武山不僅是排灣族的聖山，更是屏東、甚至南部最高峰，標高「三○九二」作為泰武的品牌，結合地理行銷鄉內的農特產。他指出，泰武的咖啡種來自日治時期所遺留的八十年以上老樹，品系極為純粹，現在也是全台最大有機咖啡的單一產區。

曾智勇則說，屏東三地門及泰武的品系是純的「鐵畢卡」，口感溫和回甘、酸度中等，若採淺度烘焙，喝起來有花香、果香、蜜香，深度烘焙則能感受到堅果、黑巧克力等芳香，雖然不易栽種，但在台灣山區因為已適應近百年還有農業單位的馴化，在屏東生長狀況良好。

逾20攤位 展售咖啡及農特產品

泰武鄉公所指出，活動在泰武鄉舊武潭咖啡廣場舉辦，有超過二十個攤位展售包括原鄉咖啡、手沖體驗、創意調酒、在地風味小吃、手工藝品及農特產品，還有生活體驗及排灣琉璃求生手環、皮雕鑰匙圈、奶霜衛生紙盒、手作體驗咖啡，能邊品嘗咖啡並遠眺屏東平原美景。

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