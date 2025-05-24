國中技藝教育競賽頒獎 21校創意豐富

台東縣政府昨天舉辦國中技藝教育競賽頒獎典禮及成果發表會。（記者黃明堂攝）

2025/05/24 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府昨天在台東大學附屬體育高中體育館舉辦國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表，公開表揚在競賽中脫穎而出的優秀學生，結合學生表演及成果展示，為學生搭建彼此交流學習的平台。

教育處說明，今年度的技藝教育成果發表活動，由各合作高職、單位以及縣內國中技藝教育自辦班、專班，邀集來自全縣廿一所學校，包括合作高職、大學、國中技藝教育自辦班及專班，共設有四十三個技藝教育成果展示攤位。現場內容涵蓋靜態作品與動態實作展示，類型多元、創意豐富。活動也邀請台東高中、台東女中及台東體中設攤，介紹「高中職均質化計畫」的推動成果，呈現全縣教育資源整合與提升學習品質的努力。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處蔡美瑤處長希望透過全縣性的技藝教育競賽，讓學生在競賽的舞台中，除了表現自我學習成果，也可以建立學生的自信心。另外，教育處也指出，凡於競賽中獲得名次或佳作的學生，將可於本學年度台東區國民中學技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科中享有加分優待，此舉不僅肯定學生努力成果，也反映多元入學制度的發展趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法