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    （台中）高架橋下綠美化 議員批區域失衡

    議員指高架橋下綠化不足，政策淪口號。（蕭隆澤提供）

    議員指高架橋下綠化不足，政策淪口號。（蕭隆澤提供）

    2025/05/24 05:30

    環中路部分區域施作、部分路段荒蕪 建設局︰持續滾動式推動

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推動高架橋下空間「綠色指環」綠美化政策，但多名議員質疑，沿著台七十四線快速道路高架橋下的環中路，以及其他高架橋下空間，進行的綠化、美化區域失衡，部份區域已美化，但部份路段只見雜草或荒地，高架橋下空間也未妥善利用，政策淪口號；中市政府建設局指出，因高架橋下不利日照，綠化條件困難，已加緊改善。

    橋下不利日照 綠化條件較困難

    台中市推動高架橋下空間綠美化政策，市議員蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳俞融、陳淑華等人質疑，高架橋下綠化區域失衡。

    陳雅惠指出，市府推動「綠色指環」綠美化政策，以綠帶串連各區，包括沿著台七十四線快速道路下的環中路，與其他高架橋下空間，包括種植植栽、鋪設草皮、設置步道、自行車道，甚至運動場與活動空間等，打造連續性的綠色廊帶。

    植栽、設步道、單車道 打造綠色廊帶

    陳雅惠說，但「綠指環」目前多集中於西屯、北屯區等台七十四線橋下路段，到大里、太平鄰近東南區等路段，綠化進度明顯不足；蕭隆澤也說，部份路段橋下只有空蕩蕩的荒地佈滿枯草、雜草，甚至同在北屯區也出現部份路段有綠化，部份空地光禿禿，綠美化工程竟也區域失衡。

    多在西屯、北屯 大里、太平偏少

    此外，謝家宜說，北屯區橋下空間既未綠化，活化也不足，市府應儘速規劃籃球場、滑步車場等社區共享設施，提升使用效益；張芬郁也說，大里、霧峰區有國道三與台七十四號快速道路高架路段，市府應主動爭取代管權，妥善利用空間設置停車場、運動場與綠地。

    建設局長陳大田回應，環中路全長約四十七公里，目前已完成約卅公里綠美化，另有八公里由企業認養，因橋下不利滲水，日照也不足，綠化條件困難，目前已選用如鵝掌藤、地藍草等耐陰物種種植，將持續滾動式推動；另活化橋下空間須考量法規、交通安全與使用單位需求，將審慎規劃。

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