彰縣古蹟北斗遠東戲院開箱 歇業27年將修復

遠東戲院荒廢25年後，內部首曝光，二樓放映室保有兩部35mm Ronal MAGNA電影放映機，是北斗娛樂場發展史最好見證。（記者陳冠備攝）

2025/05/24 05:30

售票口、老放映機、膠卷保留完整 擬爭取文化部補助 再造展演空間

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮的遠東戲院，自一九九八年歇業後荒廢至今廿七年，卻因具歷史與建築價值，於二○一六年被登錄為縣定古蹟，然而也讓不少人好奇廢墟的戲院魅力何在？對此北斗鎮公所近日完成收購私人股份，修復工程露出曙光，並於昨日首度開放媒體進入內部採訪，讓外界一窺這座昔日娛樂殿堂的真實面貌。

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北斗公所完成收購私人股份

戲院創建於一九五六年，當年不僅放映電影，也常有布袋戲、歌舞團巡演，是當地最重要的休閒場域之一，如今戲院年久失修，牆面斑白發霉、地面堆滿雜物，但裡頭仍保留兩部35mm電影放映機，膠卷甚至還未拆除，時間彷彿停格在廿七年前。

一走進戲院，一樓售票口、演員休息室至二樓放映機室一應俱全，牆上仍掛有《新桃太郎》、《大頭兵》等七○、八○年代的電影海報，彷彿訴說著當年觀影回憶，而二樓的Ronal MAGNA放映機，已有超過半世紀歷史，是北斗娛樂發展的重要見證。

五○年代木造中懸窗 將成為打卡亮點

北斗鎮公所主任秘書謝東雄指出，戲院內最具特色的是一樓通往二樓玄關的大面積木造中懸窗，保有五○年代設計風格，至今仍完好如初。即便歷經多次颱風摧殘，也未明顯損毀，展現早期建築工藝之美，未來修復後將打造為拍照打卡亮點。

歌舞團簽名、鐵達尼號海報都還在

特別的是，演員休息室牆上還留有「夏威夷綜藝團」、「銀河少女歌舞團」等黑筆塗鴉簽名，皆為六○至七○年代全國知名表演團體的留念之筆，鎮公所也計畫原汁原味保留，成為見證北斗藝文巔峰時期的珍貴史料。

「我也在這裡看過《鐵達尼號》！」謝東雄回憶，遠東戲院曾歇業後短暫重啟為二輪電影院，成人票僅一百元，但因經營困難仍再次關閉，這次重返戲院，猶如走進時光膠囊，沒想到電影海報還在，如今鎮公所與文化局攜手，擬向文化部爭取七○○○萬元補助，將其修復為可容納四○○人的文藝展演空間，未來可望成為北斗文化新地標。

二樓放映室保有兩部35mm Ronal MAGNA電影放映機。（記者陳冠備攝）

遠東戲院一樓通往二樓玄關有大片木製中懸窗，典雅線條與自然採光充滿1950年代設計感，身在廢墟也不失風采令人驚艷。（記者陳冠備攝）

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