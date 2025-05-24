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    首頁　>　生活

    二階未達門檻 罷免蔡銘軒案不成立

    民進黨籍南投縣議員蔡銘軒罷免案，中選會公告不成立，蔡銘軒說，將會繼續做好議員服務和問政工作。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨籍南投縣議員蔡銘軒罷免案，中選會公告不成立，蔡銘軒說，將會繼續做好議員服務和問政工作。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴，被藍營提罷免案，二階連署書合計出現一一六人連署前死亡，繼當事人提告，民進黨南投縣黨部也赴南投地檢署告發兩罷團領銜人楊勝芛、蔡宜助，並聲請鑑定筆跡。而罷免蔡銘軒團隊上週補件，昨日仍因刪除七二六件，合格人數未達門檻，中選會宣告罷免案不成立。

    死亡連署116件 綠黨部聲請筆跡鑑定

    陳玉鈴和蔡銘軒十九日已到台北地檢署控告蔡宜助和楊勝芛造文書、違反選罷法，而民進黨南投縣黨部則在前日也到南投地檢署告發蔡宜助和楊勝芛，並聲請向戶政事務所函調筆跡存檔，擇定部分名義連署人予以傳喚，進行筆跡鑑定。南投地檢署表示，中選會十六日晚間公告陳玉玲罷免案成立後，該署就根據媒體報導的幽靈連署，進行剪報分案，縣黨部的告發案併入一併偵查。

    陳玉鈴、蔡銘軒罷免案，陳玉鈴案已成案，中選會定七月十三日罷免投票；蔡銘軒案則因不合格件數達二五○三份，罷團十六日補件二五○七件，縣選委會昨日審查刪除七二六件，合格一七八一件，合計該案合格件數九○三九件，未達法定人數九二五九人以上，中選會公告該案不成立。

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