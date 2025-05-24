記錄說唱家徐木珍 休士頓影視展奪銀

徐木珍以二弦自拉自唱的隨口來即興山歌著名，精通各種樂器。（古少騏提供）

2025/05/24 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕講述客家說唱大師徐木珍生平的紀錄片「客家說唱一甲子徐木珍」，獲得今年度第五十八屆休士頓國際影視展藝術文化類銀獎殊榮；導演古少騏感慨地說，拍紀錄片不是商業廣告，當初假如不是文化部支持，不會有這部影片，因此若有邀請播映會，她希望結合罷免宣講，呼籲客家鄉親勇敢加入罷免大砍文化部預算、舔共賣台的不適任立委連署，力助各地第二階段補件，以維護台灣的民主和安全。

已故客家盲人說唱藝術家徐木珍（一九四四—二○二○年），以二弦自拉自唱的隨口來即興山歌著名，年輕時在竹東山歌比賽獲得冠軍，由唱片公司錄製許多山歌，後來以算命維生，在新竹縣新埔義民廟旁開設命相館，晚年受文化部頒定為無形文化資產傳統藝術類表演藝術保存者，縣府文化局二○一九年委託導演古少騏製作半小時短片，講述徐木珍的技藝和生平。

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結案後，古少騏再擴充成五十三分鐘的長度，該片曾在二○二三年第十二屆台灣國際民族誌影展（TIEFF）從上千件作品中脫穎而出獲得入選，並於台北西門町首映。

古少騏表示，獨立製片的紀錄片資源很有限，當初要參加國際影展，連幾萬塊的英文翻譯費都找不到補助，影片的聲音和影像後製也沒有經費委託專業製作，只能自己在電腦上克難處理，靠之前自辦小型播放會的觀眾捐款委託專業報名參展，應該是徐老師的生命感動了國外評審，而予以肯定。

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