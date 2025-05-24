敬老卡搭計程車 竹縣長輩怨被拒

使用新竹縣敬老愛心計程車搭乘，上、下車地點之一須在桃竹竹苗等區域，單趟最多補助敬老卡100點。（新竹縣府提供）

2025/05/24 05:30

以沒車或沒裝設備為由 挨批美意打折 社會處︰車隊有懲罰機制 設申訴專線

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府自二○二二年九月開辦敬老愛心計程車，兩年半以來搭乘人次成長十倍，一個月搭乘人數約一萬六千多人次，雖然簽約計程車數已達二五一九輛，但縣議員蔡蕥鍹昨表示，近期有民眾反映叫車時，業者一聽要使用敬老卡數點付費，便以附近沒有車或車上沒有安裝設備為由婉拒，有人甚至一天內被拒絕五次，敬老變棄老，敬老美意大打折扣。

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5日起簽約計程車數達2519輛

對此，縣府社會處長陳欣怡指出，去年三月社會處邀集縣內四大計程車隊開會，各車隊說明內部都有懲罰機制，且設有申訴專線，社會處隨後也製作「叫車小卡」，提供民眾申訴管道。今年五月五日起新增「大文山衛星派遣車隊」簽約，讓新竹縣的敬老愛心計程車合作業者共五家，車輛數則提升至二五一九輛，以紓解需求。

縣府建議APP預約叫車 避開尖峰

陳欣怡說，本月七日社會處與計程車隊召開會議，車隊允諾將加強內部宣導敬老友善服務，社會處也將重新製作叫車小卡、DM及電子傳單，透過社區關懷據點、老人社團及身障團體強化宣導，與教導年長者和身障人士使用數位工具，多利用各車隊的APP預約叫車及避開上下班尖峰時段叫車，提升叫車的便利性。

司機︰都會區易塞 可能真沒車

計程車司機說，敬老卡具有悠遊卡功能，如同其他電子支付，每趟費用須扣除三％手續費給銀行。大部分的司機應不會不想載持敬老卡的乘客，除了民眾叫到的車不是簽約車輛外，主要更是長者常臨時且在尖峰時段叫車，而新竹都會區及竹科周邊極易塞車，附近的計程車都塞在路上，加上新竹縣幅員遼闊每趟車程較遠，很可能真的沒有車。

蔡蕥鍹表示，縣府敬老卡每月補助五百點，一點即一元社福點數，公車、幸福巴士、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心游泳館、體適能中心皆可使用，其中計程車每趟補助最高一百點。但民眾反映，許多長者要使用敬老卡搭乘計程車時往往遭拒，不禁抱怨這項福祉看得到卻用不到，令人失望。她要求社會處應該檢討設法改進，以利交通平權。

有民眾反映叫車時，業者一聽要使用敬老卡數點付費，便以附近沒有車或車上沒有安裝設備為由婉拒。示意圖，與新聞內容無關。（記者廖雪茹攝）

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