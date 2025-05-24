大千竹南醫院興辦 申請建照中

大千竹南醫院進度引關注，苗縣府：院方增加長照提出變更。圖為完工示意圖。（苗栗縣府提供）

2025/05/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣中港溪區域擁有頭份、竹南雙子城，加上鄰近衛星城鎮，人口超過苗栗縣五分之二，苗栗縣議員曾玟學、陳碧華昨天總質詢關心大千竹南醫院進度，苗栗縣政府衛生局長楊文志回應，大千醫療社團於設計過程中提出變更增加長照兩百床，時間因而延宕。

曾玟學指出，醫療品質提升是縣民關注議題，且大千醫療社團購地後很難有其他醫院進駐，大千竹南醫院興辦計畫何時核准？依法規三年內應該取得建照，目前已超過時限。

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楊文志答詢，大千竹南醫院二○二一年核准，院方已於三年屆期前提出一次展延，展延至明年七月，目前正在申請建照。

變更增加長照200床

曾玟學表示，自從聽到大千竹南醫院設立消息後鄉親已經等待多年，他也詢問苗縣府工商發展處大千竹南醫院設立是否遇到問題？苗縣府工商發展處長詹彩蘋回應因該醫院涉及變更，四月份再度核准變更部分，建照待補件完成會盡力協助。

陳碧華於總質詢也關心大千竹南醫院進度問題，詢問是否重心轉移至長照？並說不要如同當年的遠雄醫療園區，雷聲大雨點小甚至下不來。楊文志指出，增加長照床數不會排擠原設定的醫療量能。

大千醫院受訪表示，目前建築師工會已完成審查，建照申請案由苗縣府建管科進行後續審查，待審查完成後核定建照才可動工。

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