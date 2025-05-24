亞太校地閒置 2國立大學有意接手

2025/05/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣頭份市的私立亞太創意技術學院已於一○八學年度起被教育部命令停辦，原本熱鬧的校園旁如今宛如空城，苗栗縣議員曾玟學昨總質詢關心其閒置校地如何規劃？苗栗縣長鍾東錦指出，教育部通知苗縣府，國立陽明交通大學與聯合大學有意願接手。

陽明交大、聯大向教部遞件

曾玟學昨總質詢提到亞太創意技術學院退場後附近人煙稀少，原本熱鬧大學城景象不復存在，甚至校門口以假人充當警衛，但他聽聞有企業、學校洽詢已停辦的亞太創意技術學院校地。

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鍾東錦︰希望陽明交大接手

鍾東錦則說，接獲教育部通知陽明交大、聯合大學有意願接手，他個人立場希望陽明交大接手，且他已經與陽明交大校長電話聯繫，最近將會前往拜訪。

鍾東錦指出，苗縣府擁有第一優先權，不過，若陽明交大意願意接手，可帶來學生地方可繁榮發展、文化氣息，他個人主張與陽明交大合作，由教育部主動、苗縣府在旁輔導。

對有國立大學接手，曾玟學也表示支持；鍾東錦也再度提到陽明交大與聯合大學已經向教育部遞件。鍾東錦也說，對民間企業較無把握，除非是大企業、具品牌的公司如鴻海、台積電等，「以免做一半，做不下去很難看」。

曾玟學也詢問大矽谷計畫整體架構、中央與地方如何分工；招商部分是否鎖定目標產業？

苗縣府工商發展處長詹彩蘋表示，中央去年九月核定大矽谷推動方案，其他部分須由地方由下往上推動，目前兩個科學園區、一個產業園區用地中央尚未核定，縣府已編好經費、後續作業等待中央認列重大建設計畫後，才能依法啟動都市計畫法定程序。

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