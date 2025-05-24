毆打列車長 1日3起／台鐵人員擬配辣椒水+密錄器

台鐵前天發生三起旅客暴力攻擊列車長事件。圖為列車長遭甩巴掌。（取自靠北台鐵）

2025/05/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵前天一連發生三起旅客暴力攻擊車長事件，台鐵公司總經理馮輝昇昨天再度強調，除協助員工提告，也與警方協調二大預防措施，首先立刻啟動「護車專案」，提高見警率，發現安全疑慮旅客，會強制執行將其帶離下車；台鐵也將研擬員工配置密錄器和辣椒水等防身品。

即刻啟動護車專案 提高見警率

馮輝昇表示，會全力協助受害列車長，配合對施暴者提出法律告訴，相關經費由台鐵公司全額支應。遭旅客毆打的車長都已經詳細檢查並出院，台鐵也會持續關懷。

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馮輝昇指出，針對如何加強防止暴力事件，已和警方做出具體措施檢討，第一是台鐵與鐵路警察局協防聯防措施，鐵警局將提高見警率和巡邏頻率，即起開始跨轄區護車方案，加強乘務人員和旅客的安全防護，地方警力也會即時協防，包括鐵警和地方警察與台鐵公司連線，可快速反應。

馮輝昇表示，第二是警方將依鐵路法和相關法律嚴正執法，對具有安全疑慮事件立刻強制執行。

對於如何強化員工自保？馮輝昇指出，有研擬配發密錄器，目前第一線站務人員和列車長大多同意配備密錄器，但對使用管理規定，還有不同想法和意見，待凝聚共識後，會立刻執行。

馮輝昇提到，警方提出台鐵員工可配置防身噴霧器或辣椒水，「這部分會與第一線同仁溝通，基於安全防護和同仁同意下將可採行」。

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