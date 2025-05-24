解禁！日本全齡牛肉 開放進口

食藥署公告即日起取消日本30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。（資料照）

2025/05/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署在官方網站公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即日起取消卅個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。

多年前因多國都有狂牛症疫情，我國在二○○三年禁止狂牛症疫區的國家出口牛肉到我國，包括美國、日本和加拿大等；二○一七年有條件解封日本牛肉輸台，陸續在二○二一年、二○二三年放寬美國、加拿大的全牛齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求卅月齡以下。

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食藥署副署長林金富表示，針對開放全牛齡日牛，食安風險分析的審查過程非常完整，除書面審查外，二○二二年十月食藥署也跟專家赴日實地查廠。相關風險評估與實地查廠報告，皆已全部發布在食藥署網站上，公開透明。經風險評估分析換算，每一億五千萬人口食用，僅一人有暴露風險。

WOAH認定日狂牛症風險可忽略

目前我國牛肉九成是進口，日本牛肉只占一．四％，而日本最後一例狂牛症在二○○九年，已是十五年前。林金富說，世界動物衛生組織（WOAH）認定日本為風險可忽略國家，所有牛齡、所有部位均安全、均可貿易；修正日本牛肉及其相關產品進口規定，是經過完整審查程序及整體評估所有風險因子，基於科學分析決定開放。

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