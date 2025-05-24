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    報名費12000元搶著上 綠領人才培育名額秒殺

    環境部推動淨零綠領人才培育課程，氣候變遷署副署長徐旭誠到台灣師範大學授課。（環境部提供）

    環境部推動淨零綠領人才培育課程，氣候變遷署副署長徐旭誠到台灣師範大學授課。（環境部提供）

    2025/05/24 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部國家環境研究院攜手卅二所大專院校，推出四十八小時淨零綠領人才培育課程，報名費一萬二千元，名額仍被秒殺，環境部昨日宣布，學費優惠對象增列中低收入戶及身心障礙者。

    報名者年齡平均37歲

    國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」雖報名費一萬二千元，但設有優惠，針對卅歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶且首次測驗就及格者，學生可獲得半額優惠，低收入戶全額免費。

    四月第一班上線，四十個名額短短十六分鐘內額滿，逾八成社會人士無學費優惠，平均卅七歲、女性占比六成，學員包括工程師、業務人員、行政助理、會計、總務，甚至是大學教師皆踴躍參與。

    立委劉建國日前呼籲「窮不能窮教育」，建請擴大綠領課程的學費優惠對象。對此，國環院院長劉宗勇表示，即日起擴大優惠對象，納入中低收與障礙者全額免費，先前已完成報名者也一併追認補助資格。

    首次測驗在8月下旬

    國環院說，各校在年底前至少會開六十班，提供二千四百個名額。

    劉宗勇指出，綠領課程首次測驗在八月下旬，鼓勵大學生利用暑假強化個人知能；今年第二次測驗則在十一月下旬。明年起每年辦三次測驗，每年可培育至少三千五百名綠領人才。

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