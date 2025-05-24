淨零轉型 賴總統：台灣定能奪先機

由環境部、國發會主辦、金管會協辦的「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，昨日在環境部舉行，總統賴清德率領國內企業共同啟動「綠色成長聯盟」，並為百億「台灣綠色成長基金」等進行揭牌。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/24 05:30

綠色成長基金、聯盟、清大永續學院 3大里程碑

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣不只是參與者，更是貢獻者！」總統賴清德昨日參與綠色成長聯盟成立及百億綠色基金、清華大學永續學院揭牌，強調從高碳經濟邁向淨零轉型非一蹴可幾，將從產業力量、資金動能與人才，為台灣打造一條穩健綠色成長路徑，落實二○五○淨零排放，相信台灣一定能奪得先機，與世界邁向永續未來。

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日駐台代表、早稻田教授共襄盛舉

環境部與國發會昨舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，正式啟動綠色成長聯盟、台灣綠色成長基金辦公室揭牌，清華大學同場加碼揭牌成立全台首座跨領域核心的永續學院；日本也派日台交流協會代表片山和之、日本GX推進機構理事高田英樹、涼爽地球創新論壇指導委員會主席田中伸男及早稻田大學教授有村俊秀等共襄盛舉。

賴：政府將加速綠色職能訓練

賴清德致詞強調，台灣將會落實淨零排放願景，今年已邁入碳有價時代，象徵台灣經濟與國際碳市場接軌，深知從高碳經濟邁向淨零社會非一蹴可幾，需架構、政策，產業、學研及全民努力，政府將加速綠色職能訓練等，讓更多年輕人投入綠領職涯。

賴清德昨也見證三大里程碑，一是綠色成長聯盟啟動，由環境部及部會與十七家企業共創協作平台，未來也將與日本綠色轉型聯盟攜手淨零；二是百億綠色成長基金正式揭牌，專責投資淨零永續新興產業；三是清大永續學院揭牌，培育綠領人才，推動科技創新、產學合作、開創氣候教育與研究新局。

環境部長彭啓明表示，百億綠色成長基金預計分十年推動，如今成立辦公室，第二、三季配合投資人啟動運作，幫助產業一起減碳。

清大：永續將如同晶片 台灣重要品牌

清大校長高為元說，清大永續學院定位是應用跨域科技與辦法，解決永續發展目標難題，培育社會需要的永續人才，如碳交易、綠色金融等，相信「永續」將如同「晶片」，成為清大跟台灣的重要品牌。

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