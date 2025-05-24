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    首頁　>　生活

    桃園市府規劃「可負擔住宅」 鎖定年輕育兒家庭

    2025/05/24 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府持續興建社會住宅，但考量社宅只能居住六年，民眾後續仍有買房需求，市府研議「可負擔住宅」機制，讓年輕人可以買得起房子，市議員劉曾玉春昨於議會定期會市政總質詢時，呼籲市府擴大供給量，讓更多年輕人受惠；市府都市發展局長江南志答詢說，正在研擬、修訂相關法令，銷售對象初步鎖定年輕育兒家庭，以薪資中位數擬訂可負擔售價。

    江南志表示，「可負擔住宅」政策是跟文化大學都市計劃與開發管理學系合作研議、規劃，研擬修正「都市計畫法桃園市施行細則」，在整體開發區納入可負擔住宅的規劃，未來開發區留設社宅及可負擔宅的土地，透過土地使用分區管制規則，提升基準容積率，鼓勵建商捐、建住宅做為可負擔住宅。

    預計年底完成法制程序

    市府也研議制定自治條例，明訂可負擔住宅的銷售對象、價格、貸款年限及限制移轉、市府強制買回的機制，以確保可負擔住宅資源永續性，銷售對象初步鎖定年輕育兒家庭，以薪資中位數擬訂可負擔售價，預計年底完成法制程序。

    住發處長邱英哲說，桃園市是六都最年輕城市，住宅需求相當大，除了社宅、包租代管，調查顯示符合資格民眾中，九成有意願購買房屋，其中高達六成希望擁有土地與房屋所有權，因此市府研推可負擔住宅政策。

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