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    首頁　>　生活

    《桃園》重機停機車格 試辦成效差取消

    2025/05/24 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕法令規定大型重型機車（重機）停車必須比照自用小客車，停放在汽車停車格，常導致汽車、重機爭位問題，桃園市政府交通局選擇桃園區南門、大有兩處公有停車場，試辦開放重機停在一般機車停車格，五個月來平均每天不超過兩輛，因成效不彰已取消，議員李宗豪昨在議會定期會市政總質詢時，認為這是宣導不足及選錯地點所致，要求市府檢討改進。

    交通局︰設重機專用停車格為主

    交通局長張新福表示，按道路交通、停車場相關法規，重機應停汽車停車格，未來仍以設置重機專用停車格為主，在中央法規尚未修訂前，暫不考慮開放機車停車格停放重機。

    李宗豪說，南門、大有停車場試辦機車停車格可停放重機，結果每場一天停不超過二輛，這是宣導不足，建議可以選擇路邊機車停車格試辦停放重機，而且大有停車場在市立桃園殯儀館後面，根本沒有重機出入，難怪乏人問津。

    李宗豪認為，很多民眾到停車場停車，好不容易看到車位，結果停了重機，明明停放機車空位還可容納一輛汽車，卻得另找車位，重機騎士也抱怨，明明機車格就可以停放，卻要停在汽車格，往往計次變成計時也是一大負擔。

    議員黃崇真質詢指出，中壢區某社區有民眾由於擔心機車路邊停放搶車位被移置，竟然在地面打固定栓鎖鐵鍊，讓機車無法移動，他詢問市長張善政如何處理？張善政回應，將視道路條件及地方需求，與相關單位會勘後評估是否設置機車停車位，但打固定栓來鎖鐵鍊已是霸占公共財，會要求相關單位依法處理。

    警方表示，可依道路交通管理處罰條例「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，處一千二百至二千四百元罰鍰，裁罰後，移請區公所移除私設設施。

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