桃市6鬥士克服障礙 獲總統教育獎

今年總統教育獎得主出爐，許知貽希望將來當畫家與美術老師，畫出生命的光輝。（桃園教育局提供）

2025/05/24 05:30

羽球聽障選手 鄭成鼎為國爭光

〔記者謝武雄、周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕今年總統教育獎得主出爐，桃園市六位生命鬥士獲殊榮，其中，國立體育大學適應體育學系鄭成鼎出生時就重度聽力障礙，自幼養成獨立思考能力及堅定信念，面對學校、社會的嚴峻挑戰，國中投入羽球運動，參賽屢有佳績，如前年世界聽障運動會男單、男雙、團體銅牌，今年入選東京聽奧羽球國手，力拚為國爭光，未來希望擔任教練或老師，協助像他一樣的學生。

曾燒燙傷病危 陳婕渝當講師助人

大崗國中陳婕渝罹患先天性髖關節發育不良，後又確診肌肉張力低下、腎臟發育不全等疾病，國小遭四十％燒燙傷，兩度病危，但她與家人沒有放棄，努力復健及自我心靈激勵，當志工、出版繪本、演講分享生命故事，擔任燒燙傷繪本志工培訓課程講師，希望教育大家傷燙傷大小事，幫助更多的人。

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「歡呼兒」連沛瑜 想當護理師延續愛

新屋高中國中部連沛瑜幼時感染腸病毒重症，靠葉克膜與氣切手術撿回性命，但腦幹神經受重創，喪失吞嚥功能，成為「歡呼兒」，睡覺仰賴呼吸器，靠鼻胃管灌食，經職能、物理、語言復健與針灸治療，終於關掉胃造口，辛酸非筆墨能形容，感恩家人與各界幫助度過重重難關，以接受醫療照護的經驗，擔任班級小護士回饋同儕，認真學習，志向是護理師，照顧患者，把愛延續下去。

肌萎李奕霈 義賣捐助罕病基金會

新明國小李奕霈從小患有脊髓性肌肉萎縮症，靠電動輪椅代步，卻無礙其思想、心靈，積極復健，專注課業，成績名列前茅，也任班級幹部，曾愛心義賣所得捐助罕病基金會，想把生活點滴記錄利用攝影、繪畫方式述說生命教育，未來成為藝術治療與輔導人員，幫助逆境兒少成長。

活著就是奇蹟 尹雅汕想當設計師

「我能活著就是個奇蹟。」南門國小尹雅汕出生就患有肝臟膨出併發膽道閉鎖及先天性心臟病，當時全世界文獻僅有兩例，靠呼吸器輔助呼吸，師長、特教助理員鼓勵與協助下維持學習，透過繪畫、音樂得到療癒，曾獲桃花源盃音樂大賽第三名、親子繪本製作競賽第二名，立志當室內設計師，做對社會有貢獻的人。

接受身體缺陷 許知貽畫生命光輝

建國國小許知貽幼稚園大班時車禍失去左小腿，小學初期畏怯他人眼光，幸經導師、輔導室引導及同學善良陪伴，重拾勇氣與信心，接受身體上的缺陷，學習成績顯著提升，研習素描、水彩畫，希望考取桃園國中美術班，將來當畫家與美術老師，畫出生命的光輝。

今年總統教育獎得主出爐，尹雅汕立志當室內設計師，做對社會有貢獻的人。（桃園教育局提供）

今年總統教育獎得主出爐，李奕霈希望未來成為藝術治療與輔導人員，幫助逆境兒少成長。（桃園教育局提供）

今年總統教育獎得主出爐，連沛瑜志向是護理師，照顧患者，把愛延續下去。（桃園教育局提供）

今年總統教育獎得主出爐，陳婕渝擔任燒燙傷繪本志工培訓課程講師，希望教育大家傷燙傷大小事，幫助更多的人。（桃園教育局提供）

今年總統教育獎得主出爐，鄭成鼎今年入選東京聽奧羽球國手，力拚為國爭光。（體大提供）

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