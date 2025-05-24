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    首頁　>　生活

    《桃園》罷免3藍委連署 拚130％安全門檻

    「罷呂清玲」團隊志工持續在龍潭區五福街「DO Tea 作茶人家」收件。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」團隊志工持續在龍潭區五福街「DO Tea 作茶人家」收件。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/24 05:30

    下架魯明哲、呂玉玲、邱若華 民團持續收件、掃街

    〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕桃園市公民團體發動罷免國民黨立委，針對第三、五、六選區的立委魯明哲、呂玉玲、邱若華，第二階段連署距離一三○％安全門檻，各差五百、一千五百、二千三百份，受基隆市立委林沛祥蔑指「罷免團體是社會邊緣人」的推波助瀾，提高民眾連署意願，呼籲把握最後時間填寫。

    破蛋除魯 還差五百份連署書

    第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷魯案領銜人羅怡雯表示，尚差五百份連署書才能到達一三○％安全門檻，收件規劃上，本月卅一日前，平鎮區廣達街七十一號的桃三、桃五聯合收件站、民進黨市議員服務處都受理連署與收件，中壢區愛麵子麵館連署站因前方道路刨鋪，今起至下週五改到府收件，可撥0972-328546，或郵寄至32099中壢環北郵局第五十號信箱。

    羅怡雯觀察，藍委林沛祥日前在政論節目指「罷免團體是社會邊緣人的集合體」後，引發輿論反彈，連署變踴躍，沒有人願意被邊緣化，民眾不能接受身為民意代表，卻如此說話，大家都希望國家好，應挺身連署罷免不適任的國民黨立委，她跟團隊都很有信心收件能達到安全門檻。

    罷呂清玲 志工不滿呂屢鬧笑話

    第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲案的團隊志工張先生說，呂玉玲上新聞版面屢鬧笑話，像去年在國會質詢行政院長卓榮泰「八田與一和大禹治水哪個重要」？這應是常識，當然是八田與一在台灣興修水利、灌溉良田比較重要，罷呂案二階連署離安全門檻差一千五百份，包含龍潭區五福街一號的固定站都持續收件，今天在平鎮區平興里掃街，明天在石門大圳過嶺支渠休憩步道南端入口處小蜜蜂收件。

    桃六刪邱 罷團前進公園、夜市

    第六選區「桃六刪邱」罷免立委邱若華的團隊，預估距離安全門檻二千三百份，團隊繼續衝刺連署，今、明天在八德、大溪人潮較多的地點，包含大溪三角公園、八德大湳公園與興仁夜市、八塊綠廊、楓樹腳公園、廣豐兒一公園，都有志工巡迴並協助民眾連署。

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