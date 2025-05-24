官田藝術大學路起訖點 地方有異見

市道一七一線通往台南藝術大學，地方和校方發起命名藝術大學路。（記者楊金城攝）

2025/05/24 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕官田區將新設「藝術大學路」，市府近日將公告市道一七一線社子到國立台南藝術大學二公里路段命名為「藝術大學路」，但地方對路段起訖點仍有不同看法，這樁美事如何落實要再議。

官田區設有八田路，以紀念興建烏山頭水庫、嘉南大圳的八田與一技師，南藝大校區位在官田大崎里，只有地名或里名的門牌，卻沒有路名，學校發想走入社區與地方共榮，或有可能將校門口前的一七一線推動命名大學路。

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一七一線從台一線路口行經社子、南藝大、大崎至八田路二段，沿線經過大崎、社子、官田、渡拔等四里，南藝大校長邱上嘉與里長們商議獲得認同，進一步推動住戶支持。

上月，大崎里長陳延海在官田區里長會報提議一七一線從台一線路口至八田路二段更名，他指出，地方提議命名大學路，市府卻有意見，指東區已有大學路，後來改為藝術大學路，又指命名路段只有社子至南藝大，「命名路段被去頭去尾，很沒意思」。

民政局局長姜淋煌表示，全台中正路的更名爭議，不須在「大學路」重演，一七一線從台一線路口至八田路有七公里多路段，整段命名藝術大學路有待商榷，從社子至南藝大的二公里命名較合宜。

姜淋煌說，道路命名可由主管機關逕為命名或由沿線住戶連署、同意辦理，再由行政機關辦理門牌、戶籍等異動。

立委郭國文說，藝術大學路相信命名後，不只貼近地方特色的路名，也增進地方的光榮感。

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