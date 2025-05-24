砲打台北 黃偉哲︰拿奢華跟我們炫富

2025/05/24 05:30

立院刪減中央總預算 政院統刪各縣市補助款27.3％ 市長批不公

〔記者蔡文居／台南報導〕今年中央總預算遭立法院刪減九百多億，行政院調節後，對地方一般性補助款以各縣市統一刪減廿七．三％來因應，台南市被刪減逾五十一億元。市長黃偉哲昨天在議會答詢時，指台北市總預算有二千多億，台南市只有一千多億，約為台南市兩倍，批評「北都朱門酒肉臭，南部卻是路有凍死骨」，台北市那麼有錢應該多刪一點，中央不應齊頭式刪減。

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黃︰台北總預算是台南2倍

國民黨議員王家貞質詢，針對財政收支劃分法、地方一般性補助款統刪廿七．三％等議題，與黃偉哲唇槍舌劍。針對南市在地方一般性補助款遭刪五十一億元，黃偉哲氣憤不平。

黃偉哲在質詢後再表示，以台北市為例，台北市的人口是台南的一．五倍，台北市總預算今年二○二四億，幾乎是台南的二倍，而且台北市的基礎設施，捷運、鐵路地下化等這些都已經完善了，但是他們被刪了卅幾億就哇哇叫，台南卻被刪了五十一億多元。

被刪減51億 見證南北失衡

黃偉哲說，台北市光是端午節、重陽敬老金加碼到三千元，就要多花九千多萬元，「根本就是這個錢拿去不知道怎麼使用，朱門酒肉臭，但是很多中南部的地方卻是路有凍死骨」、「台北市拿他們的奢華來跟我們炫富」，我們覺得很奇怪。

他批評說，財政收支劃分法修正後，台北市拿了四一六億，台南市一六三億，而更諷刺的，花蓮縣人口只有卅一．五萬人，結果拿了一六一億，只比台南市少二億。

黃偉哲說，台南分配拿得少，一般性補助款又被砍得多，讓人見證了南北、東西失衡，離島、本島失衡，這是最明顯的例子，對南部人非常不公平。

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