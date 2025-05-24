石碇前區長、前技士涉收賄 監院彈劾

2025/05/24 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕新北市石碇區前區長李浩榕、工務課前技士黃志仁，涉嫌於災害緊急搶修復建工程期間，分別收受業者物品及上百萬元現金等賄賂，又圖利該業者，並怠職未監督，違失情節重大，監察院審查通過監委蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

收受物品及上百萬現金 怠職未監督

彈劾案文指出，黃志仁於二○一六至二○二三年辦理災害緊急搶修復建工程，將招標資訊提前洩漏給李姓業者，且在開標前默許李男借用其他公司名義投標、圍標成功。自二○一一年至二○二三年間，黃志仁收受李男賄款合計五百七十萬元，且未依合約規定祭出逾期罰金，直接圖利該業者五十四萬餘元。

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案文表示，李浩榕於二○二○年六月至二○二三年一月任職石碇區區長期間，收受李男菸品以及十三萬四千元賄款，且經常接受李男餐飲招待，成為「酒肉朋友」後，對於黃志仁重大違失，均稱不知情，對「雲台山工程」、「山頂的店工程」，以及「一一○年度新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程」等案逾期、重要缺失，皆一問三不知，明顯怠職。

監察院十三位審查委員全數通過蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍所提彈劾案，認定二被彈劾人行為涉犯「貪污治罪條例」、「公務員服務法」、「採購人員倫理準則」及「公務員廉政倫理規範」等法規，核有重大違失，全案移送懲戒法院審理。

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