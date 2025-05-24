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    逆境展翅 新北6生獲總統教育獎

    王潔沂（前）多次斬獲書法領域全國性獎項。（新北市教育局提供）

    王潔沂（前）多次斬獲書法領域全國性獎項。（新北市教育局提供）

    2025/05/24 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市六位學子先天或後天生理、家境限制，仍憑藉毅力在不同領域大放異彩，獲選總統教育獎。其中雙耳重度聽損的輔仁大學體育系學生許樂，第二次獲得總統教育獎，她至今在短跑跨欄領域表現優異，是聽障奧運一百公尺跨欄的世界紀錄保持人。

    許樂 聽奧100公尺跨欄世界紀錄保持人

    許樂曾在國中九年級時獲得總統教育獎肯定，她在二○二二年巴西聽障奧運勇奪女子一百公尺跨欄金牌與一百公尺銅牌，一百公尺跨欄創下十三秒一九的世界紀錄，至今為紀錄保持人；今年十一月她將出戰日本東京聽奧，希望能再次為國爭光。

    林佳勳 世界聽障青年羽球混雙金牌

    瑞芳高工林佳勳自幼重度失聰，合併過動與焦慮症狀，但師長支持他追夢，他每天揮拍苦練，去年世界聽障青年運動會羽球混雙金牌、單打銀牌。林佳勳表示，未來的夢想是成為羽球教練，並成立無障礙羽球學校，為聽障的孩子提供追夢舞台。

    陳秉希 田徑、語文競賽屢獲佳績

    金山國小學生陳秉希先天聽損，需要配戴助聽器、接受長期治療，但他努力樂觀，成功克服肢體不協調，參與田徑、語文等各項競賽活動屢獲佳績，他希望未來能成為奧運選手。

    王諄 全國卑南族語朗讀獲特優

    重慶國小學生王諄家境清寒，從小就學會自力更生、孝順愛家，且積極參與志工服務，在卑南族語方面表現突出，參加全國語文競賽卑南族語朗讀獲特優。王諄的志向是弘揚族語，成為工程師，透過網路推廣卑南族文化。

    王潔沂 多次獲全國性書法獎項

    碧華國中學生王潔沂罹患脊髓性肌肉萎縮症，一度因逐漸失去行動能力感到絕望，但她透過寫字、畫畫及彈琴等學會轉念，多次獲全國性書法獎項，包括總統府頒發的「新春開筆大會」金獎，她期望能出國留學研讀法律。

    鄭漢琮 輪椅地板曲棍球表現優

    國立海洋科技大學學生鄭漢琮十三歲時因惡性腫瘤失去左腿，但他未曾放棄夢想、積極投入運動，在輪椅地板曲棍球場上表現優異，成為國手。

    鄭漢琮在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。（新北市教育局提供）

    鄭漢琮在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。（新北市教育局提供）

    林佳勳在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。（新北市教育局提供）

    林佳勳在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。（新北市教育局提供）

    王諄在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。（新北市教育局提供）

    王諄在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。（新北市教育局提供）

    陳秉希參與田徑及語文等各項競賽活動屢獲佳績。（新北市教育局提供）

    陳秉希參與田徑及語文等各項競賽活動屢獲佳績。（新北市教育局提供）

    許樂為聽障奧運女子100公尺跨欄世界紀錄保持人。（新北市教育局提供）

    許樂為聽障奧運女子100公尺跨欄世界紀錄保持人。（新北市教育局提供）

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