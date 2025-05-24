三峽北大國小家長接送區改到後門 無共識

議員邀學校及家長代表、市府交通局等單位會勘，研議將北大國小家長接送區改至學成路。（記者翁聿煌攝）

2025/05/24 05:30

議員建議學成路可減少人車交織 交通局：若各方同意可配合劃標線

〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕三峽區北大國小旁十九日下午發生重大車禍，造成三死十二傷，當地選區的市議員廖宜琨昨邀集學校及家長代表、市府交通局等單位，研議將家長接送區改到北大國小後門的學成路上，因各方意見不同而無共識；廖宜琨說，家長接送區改到學成路可減少人車交織，對學童安全是最好的考量。

請繼續往下閱讀...

廖宜琨指出，從北大國小的後門穿越綠林小徑一百多公尺就是學成路，將目前位於國成街與國光街的家長接送區改到後門的學成路上，可減少上下學發生交通事故的機率，雖然不如在校門口接送方便，但安全第一。

家長憂心 綠林小徑窄有蟲蛇

當地的龍埔里長陳椿螢說，後門增設家長接送區立意良好，但是否要一併取消學校大門的原有接送區，仍應尊重學校和家長意見；此外，與會的家長代表擔心綠林小徑有蟲蛇出沒、小徑太窄，必須再增派維安人力。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，如果校方、家長與當地民眾都贊同將接送區改到學校後門的學成路，可配合劃設標線；至於國成街與國光街口的車禍事故點，檢視現場的交通設施、紅綠燈時相和人行道設施均齊備，事故原因與駕駛人有較大關係，將加強當地的視覺化減速設施，再評估增設實體減速路阻的必要性。

事故點建碑？ 區長：從長計議

車禍事故點連日來有許多民眾自發前往悼念，在路口西側的草坪留下悼念的鮮花、食品及玩具等，有民眾建議在當地設置紀念碑或藝術品紀念；對此，三峽區長施玉祥表示，設碑紀念有正反不同意見，再從長計議。

建議設置紀念碑或藝術品的民眾認為，除了紀念無辜的死者，更可提醒駕駛人尊重生命、謹記教訓；施玉祥說，反對者認為，反而帶給來往學生、民眾更大心理陰影。對於目前放置的鮮花及食品等，將在死者頭七、二十五日時撤除。

路口草坪悼念物品 25日撤除

另外，截至昨晚，肇事駕駛余文正因腸道多處破裂，仍在亞東醫院加護病房治療，尚未脫離險境；三峽國中七年級張姓女學生因創傷性腦損傷，仍在土城長庚加護病房，昏迷指數三，學校師生連日來幫她集氣，祝福她趕快恢復健康。

這件重大車禍共有五名成人、十名學生死傷，學生部分，九人是三峽國中，其中兩人死亡，七人分別於亞東、土城長庚及三峽恩主公醫院救治，已有一人出院、五人轉到普通病房；一名幼稚園幼童已出院。

北大國小後門穿越綠林小徑就是學成路。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法