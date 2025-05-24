《澎湖》刺激淡季觀光 澎湖擬發500抵用券

參加澎湖大型冬季運動賽事，也能獲得500抵用券。（記者劉禹慶攝）

2025/05/24 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國旅市場今年快速萎縮，澎湖觀光旅遊旺季來客數不盡理想，讓業者更擔憂淡季生計，澎湖縣政府規劃發行淡季五百抵用券，結合大型活動、各種賽事及會議在澎湖舉行，希望刺激淡季觀光人數，能倍增八至十萬人，帶動澎湖淡季觀光商機。

旺季開季旅遊人數不盡如人意

澎湖中秋過後東北季風起，就進入觀光淡季，多年來澎湖縣政府、澎湖國家風景區管理處，都希望能突破秋冬魔咒，延長觀光壽命，因此「追風音樂節」緊接著「澎湖國際海上花火節」登場，讓熱潮持續不斷，今年立委楊曜更爭取經費，新增懷舊民謠歌手表演活動，希望爭取不同客源抵澎。

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疫情解封後，國人出國旅遊比例增加，國旅市場相形萎縮，觀光旺季開季之初，澎湖今年旅遊人數不盡如人意，相關旅遊業者都心急如焚，對於市場變化過快措手不及，以往澎湖有「做半年、休半年」的說法，但今年旺季不理想，很多業者被迫淡季持續營業。

目標淡季倍增八至十萬人

澎湖縣長陳光復表示，今年觀光淡季，澎湖縣政府規劃發放五百抵用券給遊客，分成旅遊處二千五百萬（大型活動），教育處一千萬（各項運動賽事），行政處五百萬（會議旅遊），將送交議會審查通過後實施，希望讓淡季每個月一至二萬人抵澎數字，能倍數成長增加。

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