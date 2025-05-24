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    首頁　>　生活

    《高雄》逾75歲繳回駕照 送百元商品卡

    2025/05/24 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高齡駕駛頻傳車禍肇事死傷憾事，高市交通局鼓勵高齡者繳回駕照，推出「高齡者駕照繳回抽獎活動」，即日起至七月卅一日止，年滿七十五歲以上長輩，只要完成駕照繳回，除可獲得百元商品卡，還有機會抽中價值一千六百元最大獎「台灣鐵路周遊券TR PASS五日票」，鼓勵長輩善用大眾運輸，周遊台灣。

    交通局表示，隨著年齡增長，駕駛者可能面臨視力退化、反應時間變慢、聽力減弱或肌耐力下降等生理變化，以及未能即時掌握交通法規更動，進而影響行車判斷與應變能力，中央持續推動高齡駕駛人繳回駕照機制。

    交通局強調，活動無須報名，只要年滿七十五歲以上高齡者，即日起收到通知單，自願至鄰近監理所各駐點臨時櫃檯等地點，完成辦理繳回駕照者，即可享有抽獎資格，最大獎項為「台灣鐵路周遊券TR PASS五日敬老票」二百張，可於五日內不限次數搭乘台灣鐵路列車（部分車種除外），讓長輩們無論旅遊、探親皆可輕鬆享受便利交通。

    繳回駕照流程及各駐點臨時櫃檯地點，可洽詢交通部公路局高雄市區監理所、高雄區監理所、或可電洽各所服務窗口取得協助。

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