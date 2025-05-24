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    《高雄》愛黛兒港都開唱？經紀公司踩線探路

    世運主場館演唱會帶來大量外地歌迷。（資料照）

    世運主場館演唱會帶來大量外地歌迷。（資料照）

    2025/05/24 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕網友敲碗愛黛兒有望！國際四大娛樂經紀公司首度齊聚高雄，包括英國流行天后愛黛兒經紀人的September Management公司，將參觀世運主場館、高雄巨蛋，並參加論壇。

    據了解，市府這次邀請國際四大娛樂經紀公司來高雄，包括理想國演藝公司總經理梁永泰、新加坡AEG法務長葉皓瑾、歐洲September Management經理Fifi Holley、日本PIA琵雅社社長小田光太郎等人，與國內的寬宏經紀、桂田文創、華納音樂、福茂唱片等業者齊聚一堂，廿五日將參加「城市文化經濟與創新論壇研討會」。

    其中，September Management首次來台，該公司老闆就是英國流行天后愛黛兒Adele的經紀人，是否因此促成愛黛兒來世運主場館開唱，格外受到矚目。

    為讓大咖娛樂經紀公司更了解高雄演唱會環境，市府今天將安排他們參觀可容納五萬五千人的世運主場館、高雄巨蛋、高流中心等地，性質類似踩線團。

    熟悉演唱會經濟的中山大學教授陳以亨表示，大咖藝人要來亞洲表演，「不是城市選他，而是他選擇城市」，包括公共服務、場地、便利性都是選擇條件，最重要的是市府行政效率，以亞洲各城市來講，高市府做得相當好。

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