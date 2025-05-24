《高雄》阻柴山溢淹 鼓山843米圍牆完工

高市副市長林欽榮（左二）由水利局長蔡長展與海軍陸戰隊上校副參謀長伍得元陪同，視察鼓山三路軍方圍牆復建工程進度。（水利局提供）

2025/05/24 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕為確保柴山逕流水及泥砂不再溢淹至逢甲路及美術館周邊地區，市府水利局完成鼓山三路至桃子園路八四三公尺圍牆，今年汛期已具備防洪功能，整體工程七月完成。

高市副市長林欽榮昨由水利局長蔡長展、海軍陸戰隊上校副參謀長伍得元陪同，視察鼓山三路軍方圍牆復建工程進度，工程自二月底開工以來不斷趕工，圍牆已初步完工。

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水利局表示，中央補助三千三百萬災修工程，重建鼓山三路及桃子園路軍方圍牆約八四三公尺，考量原磚牆結構老舊，水利局改採鋼筋混凝土擋土牆兼具擋水功能，另海軍陸戰隊隊史館後方於凱米颱風時也有溢淹至桃子園路，將矮牆加高卅公分．長度約二一九公尺。

水利局並完成鼓山三路至桃子園路區域的箱涵檢視及清疏，軍方則完成營區內大排溝清疏，並完成坡面裸露區植生工程，水利局協助軍方完成清疏沉砂滯洪池二三一五立方公尺，以維持營區內水土保持及排水設施。

水利局另投入一千一百萬將鼓山三路人行道拓寬為三公尺，長約六二○公尺，採PC刷毛鋪面並種植喬木，加強擋土牆面與道路環境美化。

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