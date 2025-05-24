《高雄》週末3活動登場 法國生活節打頭陣

今年「法國生活節」集結一百家台法品牌，法式美食一次嚐遍。（記者葛祐豪攝）

2025/05/24 05:30

昨起連3天感受台法文化融合的魅力 「嗨山祭」、「鐵路便當節」今起接力

〔記者葛祐豪／高雄報導〕本週週末假日高雄活動多，三大活動「法國生活節」、「嗨山祭—青年熱音競賽」、「第十屆鐵路便當節」高雄場同時登場，好吃又好玩。

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打頭陣的二○二五法國生活節，昨天下午在駁二登場，一直到廿五日，為期三天的文化盛會，擴大集結一百家台法品牌，結合法式音樂及經典法式滾球體驗，法餐星級主廚簡天才也設有快閃餐廳，法式美食一次嚐遍。

駁二吹法國風 美食一次嚐遍

市長陳其邁昨天傍晚出席開幕式，他表示，今年活動新增亮點，包括由駁二駐村法國藝術家Chris Boyd帶來的藝術工作坊、沉浸式海洋主題VR電影、高雄限定法式咖啡競走，文藻外語大學更加碼推出法語卡拉OK，活動皆為免費參加，民眾將能感受台法文化融合的獨特浪漫與魅力。

都發局則於廿四、廿五日，在旗糖農創園區舉辦「二○二五嗨山祭—青年熱音競賽」，匯聚全國各地青年熱音樂團同場競藝，首日邀請日光小林部落「大滿舞團」及原民樂團「布轉彎」表演；第二天安排分組競賽，同時邀請原住民樂團FOCUS熱力開唱。

旗糖農創園區 熱音樂團競賽

現場還有「來旗糖野餐吧」主題市集，一邊野餐，一邊享受青年樂手帶來的音樂。為方便民眾前往，提供免費往返旗山轉運站（旗山老街）與園區之間的接駁車服務。

此外，今年第十屆鐵路便當節首次南下，廿四、廿五日在高雄車站地下一樓下沉式廣場舉行，不只高雄餐旅分處推出的八款便當，現場還有超多限定美味，例如鰻牛饗宴陶瓷便當、府城風味鋼盒便當、鯖躍舞蝦便當等。

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