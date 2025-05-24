iPhone嗶卡搭捷運 悠遊卡公司評估

2025/05/24 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運預計十月底前完成多元支付閘門更新工程，此外，蘋果公司近日更新iOS系統，並宣布台灣將開放新的NFC交易感應功能，意味悠遊卡可能有機會與iPhone整合。三名跨黨派市議員表示，悠遊卡支付已開放NFC功能，但僅支援Android系統，要求悠遊卡公司說明與蘋果公司的談判進度；悠遊卡公司回應，正在評估合作模式、技術對接可行性。

國民黨籍市議員詹為元指出，克服開放NFC、捷運閘門感應更換等技術、機具障礙後，合作規格、權利金等仍待談判，呼籲悠遊卡公司盡快跟蘋果公司確認未來運作模式，回應iPhone使用者的殷殷期盼，手機感應「嗶嗶進出站」。

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民進黨籍市議員趙怡翔提到，悠遊卡公司公股佔比高，應盡力透過科技創新滿足更多市民，促使交通更便利、營運穩定成長，然而近年發現，悠遊卡公司提供的服務未能隨著國際潮流、民眾使用習慣與時俱進，恐將衝擊企業永續發展。

民眾黨籍市議員陳宥丞說，先前多名議員質詢時，數度表態願意協助推動談判，悠遊卡公司總以「商業機密為由」帶過，不過攸關人民權益，建議可於合理範圍內，適度公開說明溝通進程。

悠遊卡公司回應，因應未來開放多元支付過閘，乘車碼的部分，不論安卓或iPhone手機皆可使用。

蘋果開放NFC申請後，已展開多次溝通，正在進行合作模式與技術對接的可行性評估，由於流程涉及複雜技術驗證、安全協定整合、雙方商業機密協議洽談，故需費時。

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