北市交通工程決標屢延遲 議員批怠惰

2025/05/24 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕交通建設是城市治理根本，不過台北市議員王欣儀昨指出，近期多位里長反映標線、號誌、鄰里交通改善等交通設施工程進度嚴重落後，市府動輒以「尚未決標」為由無法執行，完工遙遙無期，批評交通局怠惰、缺乏積極規劃。交通局長謝銘鴻表示，交通管制工程處面臨人手不足狀況，因而導致發包延宕，已檢討相關機制，以保留決標方式進行。

交通局︰人力不足 將保留決標

王欣儀昨於議會交通部門質詢指出，調閱近五年標案資料發現，交工處負責的標線、標誌、人行道、號誌等例行性工程，過去多能在第一季的二、三月決標，但台北市長蔣萬安上任後，決標的時程卻逐年延後，常要等到年中，甚至七月才決標；而過去市府多歸咎「人力不足」，也讓她感到不滿，批評是怠惰、缺乏積極規劃。

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此外，王欣儀也點出，今年起交工處將繪設紅黃線業務移交給停車管理工程處執行，名義上是為提升效率，卻出現許多問題；她舉例，如車格塗銷與紅線繪製由不同單位負責，導致作業脫節、違停嚴重；補繪與新繪還需兩單位協調派工，呼籲應儘速整合交工與停管處業務分工，設置「單一窗口」、制定處理時限SOP，避免多頭馬車、效率低落。

交工處長張建華說，交工處確實面臨人員青黃不接，不過今年起已有改善，今年大部分交通設施工程也已經決標，之後會將備標動作提早，也將相關程序簡化，並透過SOP加強新進人員的教育訓練。

議員批缺乏規劃 進度嚴重落後

謝銘鴻說，有些新進人員進來對程序還不熟，今年交工處主管有親自下去做，狀況有所改善，會要求交工處今年下半年趕快備標，可以提前發包來決標，如決標時預算尚未通過，也可以透過保留決標機制，就可以回歸往常第一季決標。針對紅黃線施工調整分工，他解釋紅黃線也與停車管制相關，因而將業務統一由停管處處理，目前是業務交接磨合期，會再精進。

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