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    世壯運重現職棒「獅象大戰」 山羊兄弟進四強

    前統一獅郭岱琦號召組成的「ENERGY」隊，對上前中信兄弟球員周思齊領軍「GOATBROS」（山羊兄弟），上演經典「獅象大戰」。（世壯運執委會提供）

    前統一獅郭岱琦號召組成的「ENERGY」隊，對上前中信兄弟球員周思齊領軍「GOATBROS」（山羊兄弟），上演經典「獅象大戰」。（世壯運執委會提供）

    2025/05/24 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕世壯運賽事激戰正酣，昨日比賽最大焦點莫過於天母棒球場登場的中職OB大對決，由前統一獅郭岱琦號召組成的「ENERGY」隊，對上前中信兄弟球員周思齊領軍「GOATBROS」（山羊兄弟），上演經典「獅象大戰」，比賽氛圍歡樂多過煙硝味。ENERGY隊奮力拚戰四局，最終以五比十落敗，山羊兄弟以二連勝晉級四強複賽。賽事吸引許多球迷到場觀看，線上觀看直播也達五千多人。

    昨日划船賽於宜蘭縣冬山河開展，三屆奧運、二○一○年廣州亞運銀牌名將汪明輝，上午率先在單人雙槳男子卅六+組淘汰賽登場，可惜敗給同組日本選手笠谷勇希，必須在廿五複賽再力爭晉級，還要連闖三關才有望拿牌。

    71歲「羽球國寶」林說 女子雙打奪金

    於世壯運開幕典禮擔任運動員宣誓代表之一，七十一歲的台灣「羽球國寶」林說，昨日與老朋友楊繼美搭檔參加羽球女子雙打賽事，勇奪金牌，這也是林說本屆賽事個人第二面金牌。另位資深羽球國手張文松罕見回國，與泰國華僑王順成在六十歲以上級聯手男雙，惜敗給過往老對手葛新銘及楊仕政組合。

    世壯運賽事中，一間來自信義區的燒臘店，因為一張「老闆世壯運丟飛盤」公告意外爆紅，老闆張致軒昨以隊伍「Team Noodle」出戰飛盤爭奪賽混合組，不過遭逢二連敗，將於今下午賽事爭奪第七名。

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