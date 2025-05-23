（新北）雷電暴雨 中和鷹架倒塌壓3車

中和區民樂路上一處建案鷹架突然倒塌，壓到三台路過車輛，所幸無人傷亡。（新北市工務局提供）

2025/05/23 05:30

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北市各地昨晚突然出現狂風暴雨，伴隨雷電交加，民眾形容「像颱風天一樣」，昨晚七點左右，中和區民樂路七十六號一處約六層樓高的新建案，工程鷹架突然坍塌，波及三輛行駛中的車輛，所幸三名駕駛人都沒有受傷。工務局初判，可能受到劇烈天氣影響，導致鷹架倒塌。

消防局表示，鷹架倒塌影響範圍約長五十公尺、寬五公尺，壓到行駛中的三輛車，三名男性駕駛分別為五十多、四十多、三十多歲，皆未受傷送醫，事故影響一線車道。

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工務局說明，工地正進行外牆飾材工項，鷹架約三層樓高，初判因天氣劇烈變化，強風導致鷹架倒塌，現場無人傷亡，部分車輛受損，確認災損情形後，由鷹架廠商進行改善清理；若確認施工未做好安全防護措施，將依「建築法」第六十三條及第八十九條規定勒令停工，並要求改善。

中和傳大雨夾冰雹

此外，中和區有民眾目擊窗外下起短暫冰雹，將影片上傳社群平台，引發熱議，畫面中顯示，外面下起滂沱大雨，夾雜類似小石頭打在遮陽板的聲音；網友留言說，看起來像冰雹，可能是高溫遇到雷雨發生的自然現象。但是冰雹發生時間很短暫，且顆粒不大，未造成交通或環境影響。

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