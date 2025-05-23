（新北）十三行玩考古 爭奪「鳥人」、挑戰投石器

十三行博物館推出「人面陶罐」巧克力甜點。（記者羅國嘉攝）

2025/05/23 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館廿四日至廿五日舉辦「新北考古生活節」，以「山海競技」為主題，有來自日本、韓國、泰國、越南、土耳其等六國團隊，結合七十餘個國際與在地攤位，打造全台規模最大考古嘉年華，從刺激的鳥人爭奪賽、跨國考古市集到表演，讓民眾深入探索史前文化。

館長羅珮瑄說明，活動以史前互動競賽與文化體驗為主，包括「鳥人爭奪賽」、摩艾障礙賽、投石器挑戰、紙相撲、以箭投壺、石簇製作與原始射箭體驗等，兼具娛樂與教育，攤位涵蓋永續、文創、美食等多元主題。

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羅珮瑄表示，考古不只是學術，更是串連在地與世界的重要橋梁，活動期間提供免費接駁車，從捷運關渡站、蘆洲站及八里渡船頭發車。

參加活動 送人面陶罐巧克力

此外，十三行博物館與中華穀類食品工業技術研究所合作，推出鎮館之寶「人面陶罐」造型的巧克力甜點「考古甜心」，外型風味獨特，讓史前文化化身可口點心，即日起報名參加「新北市國際考古論壇」或粉專「我為八里做一件事，永續改變看得見」活動，就能把甜點帶回家。

羅珮瑄表示，「考古甜心」以以三種巧克力疊砌出黑白雙色基底，融合鐵觀音茶粉與柚子果泥，呈現清香果韻。全程在八里製作，讓考古文化從博物館展櫃躍上舌尖。

新北考古生活節以「山海競技」為主題，打造全台最大考古嘉年華。（記者羅國嘉攝）

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